Єва Лонгорія продемонструвала ідеальний діловий образ для осені 2022 (фото)

Знаменитість вдало поєднала світлі відтінки.

47-річна американська акторка та модель Єва Лонгорія продемонструвала ідеальний діловий образ для теплої осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" відвідала вечерю у Західному Голлівуді. Знаменитість обрала для виходу в ресторан BOA Steakhouse ніжний та одночасно діловий образ — світло-персиковий піджак та класичні світлі джинси. До вечірнього аутфіту американська зірка екрану та соцмереж додала масивні сережки-кільця, численні підвіски, бежеву сумочку Balenciaga та каблучки.

На ногах Єви Лонгорії були босоніжки на високому каблуку. Волосся бізнеследі зібрала в охайний пучок. А на її обличчі візажисти зробили вечірній макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Єва Лонгорія у Західному Голлівуді

З ким саме вечеряла цього вечора Єва Лонгорія, невідомо, проте раніше акторка проводила час зі своєю найкращою подругою — британською співачкою та дизайнеркою Вікторією Бекхем.

Нагадаємо, 47-річна Єва Лонгорія вийшла у світ у білосніжній сукні-сітці.

Також Фокус писав про інший, не менш провокативний образ американської акторки — Єва Лонгорія з'явилася на публіці у напівпрозорій сукні без білизни.