Єва Лонгорія з'явилася у витонченій сукні на заході у Парижі

Акторка з'явилася на гала-концерті Global Gift Gala 2022 у Парижі.

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47-річна актриса Єва Лонгорія відвідала захід некомерційної організації Global Gift Foundation, яка займається наданням позитивного впливу на життя дітей, жінок та сімей, що потребують. Про це пише Daily Mail.

Захід пройшов у готелі Four Seasons George V у столиці Франції.

На червону доріжку зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вийшла в пастельно-блакитній сукні, яка ідеально підкреслювала її шикарну фігуру.

Сукня знаменитості була прикрашена сріблястою обробкою збоку та на шиї, а також невеликою накидкою з іншого боку. Сукня мала невеликий шлейф у вигляді риб'ячого хвоста.

Вечірній образ Єва доповнила кількома аксесуарами: золотими сережками, браслетом та каблучками. Макіяжем актриса зробила у теплих відтінках. Манікюр зірки був також виконаний у світлому відтінку. А волосся вона розпустила та ідеально вирівняла.

Нагадаємо, Єва Лонгорія отримала медаль Королівського корпусу дворянства Астурії на урочистій церемонії у муніципалітеті та місті в Іспанії Ов'єдо. Тепер акторку можна називати Дама Лонгорія.

Також Фокус писав про ідеальний діловий образ для осені 2022 року, який продемонструвала Єва Лонгорія.