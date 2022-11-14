Єва Лонгорія отримала титул княгині

Тепер акторку можна називати дама Лонгорія.

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47-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія здобула медаль Королівського корпусу дворянства Астурії на урочистій церемонії в муніципалітеті й місті в Іспанії Ов'єдо. У своєму Instagram знаменитість показала, як це відбувалося.

На офіційний захід, який відбувся на батьківщині предків Єви, прийшов її чоловік — бізнесмен Хосе Антоніо Бастон, її подруга Марія Браво та родичка іспанського короля Філіпа VI Олівія де Бурбон. Батько акторки, на жаль, не зміг бути присутнім на церемонії.

Для виходу зірка вибрала розкішну сукню зі шлейфом у бежевих відтінках від дизайнера Toni Maticevski.

"Я тепер дама Лонгорія! Здобула цю дивовижну нагороду в Астурії, що в Іспанії, за мою іспанську спадщину в цьому регіоні. Мій батько не міг бути тут, але він був би дуже гордим Ллонгорією! (Так це тут раніше писалося)", — поділилася своїми емоціями акторка.

Нагадаємо, 47-річна американська актриса Єва Лонгорія продемонструвала свою фігуру в червоному бікіні.

Також Фокус писав про ідеальний діловий образ для осені 2022 року, який продемонструвала Єва Лонгорія.