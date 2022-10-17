Єва Лонгорія продемонструвала фігуру в червоному бікіні (фото)

Знаменитість відправилася на сімейний відпочинок в Іспанію.

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47-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала свою фігуру в червоному бікіні. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" відправилася на відпочинок зі своїм сином та чоловіком на пляж в Іспанії. Папараці помітили під час жовтневої прогулянки акторку, яка обрала для виходу яскраво-червоне бікіні, білу сорочку та джинсові шорти. Волосся Єви Лонгорії було зібране у хвіст, а доповнили пляжний аутфіт масивні темні окуляри.

Акторка тримала за руку свого єдиного сина, 4-річного Сантьяго Енріке.

[ + – ] Єва Лонгорія із сином в Іспанії

47-річна Єва Лонгорія вийшла заміж за мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона у травні 2016. Чоловік акторки — власник найбільшої у країні медіакомпанії. Закохані познайомилися під час "побачення у сліпу" та три роки зустрічалися, перш ніж узаконити свої романтичні стосунки.

Весільне вбрання Лонгорії було створено її найкращою подругою Вікторією Бекхем.

У червні 2018 зірка екранів народила свою першу дитину, сина Сантьяго Енріке, який став для бізнесмена четвертим сином.

[ + – ] Єва Лонгорія

Нагадаємо, Єва Лонгорія вийшла у світ у відвертій сукні-сітці.

Також Фокус писав про ідеальний діловий образ для осені 2022, який напередодні продемонструвала Єва Лонгорія.