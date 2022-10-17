Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в красном бикини (фото)

Знаменитость отправилась на семейный отдых в Испанию.

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47-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала свою фигуру в красном бикини. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" отправилась на отдых со своим сыном и мужем на пляж в Испании. Папарацци заметили во время октябрьской прогулки актрису, выбравшую для выхода ярко-алое бикини, белую рубашку и джинсовые шорты. Волосы Евы Лонгории были собраны в хвост, а дополнили пляжный аутфит массивные темные очки.

Актриса держала за руку своего единственного сына, 4-летнего Сантьяго Энрике.

[ + – ] Ева Лонгория с сыном в Испании

47-летняя Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона в мае 2016 года. Муж актрисы — владелец крупнейшей в стране медиакомпании. Влюбленные познакомились во время "свидания в слепую" и три года встречались, прежде чем узаконить свои романтические отношения.

Свадебный наряд Лонгории был создан ее лучшей подругой Викторией Бекхэм.

В июне 2018 звезда экранов родила своего первого ребенка, сына Сантьяго Энрике, который стал для бизнесмена четвертым.

[ + – ] Ева Лонгория

Напомним, Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье-сетке.

Также Фокус писал об идеальном деловом образе для осени 2022, который накануне продемонстрировала Ева Лонгория.