Ева Лонгория получила титул княгини

Теперь актрису можно называть Дама Лонгория.

Related video

47-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория получила медаль медаль Королевского корпуса дворянства Астурии на торжественной церемонии в муниципалитете и городе в Испании Овьедо. В своем Instagram знаменитость показала, как это происходило.

На официальное мероприятие, которое прошло на родине предков Евы, пришел ее муж – бизнесмен Хосе Антонио Бастон, ее подруга Мария Браво и родственница испанского короля Филиппа VI Оливия де Бурбон. Отец актрисы, к сожалению, не смог присутствовать на церемонии.

Для выхода звезда выбрала роскошное платье со шлейфом в бежевых оттенках от дизайнера Toni Maticevski.

"Я теперь Дама Лонгория! Получила эту удивительную награду в Астурии, Испания, за мое испанское наследие в этом регионе. Мой отец не мог быть здесь, но он был бы очень гордым Ллонгорией! (Так это здесь раньше писалось)", – поделилась своими эмоциями актриса.

Напомним, 47-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала свою фигуру в красном бикини.

Также Фокус писал об идеальном деловом образе для осени 2022, который продемонстрировала Ева Лонгория.