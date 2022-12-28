"Близнецы". Ева Лонгория поделилась рождественским снимком с сыном
Актриса выбрала парные праздничные образы для себя и своего первенца.
47-летняя американская актриса Ева Лонгория поделилась трогательным снимком с сыном. В своем Instagram с 9 млн подписчиков звезда экрана опубликовала рождественский кадр.
Знаменитость показала себя без макияжа с пучком в домашней атмосфере. Четырехлетний Сантьяго Энрике сидел на руках у Евы Лонгории и радостно улыбался.
А для настоящего рождественского настроения американская актриса надела яркую праздничную пижаму и такую же выбрала для своего первенца.
"Уютно и близнецы", — подписала семейный кадр звезда сериала "Отчаянные домохозяйки".
Также молодая мама опубликовала фото, на котором изображен ее сын, лежащий на лестнице.
"День после Рождества", — прокомментировала забавный снимок Лонгория.
Отметим, что четырехлетний Сантьяго родился в 2018 году в браке актрисы с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, являющимся владельцем крупнейшей в стране медиакомпании.
Напомним, Еву Лонгорию заметили без макияжа и в стильном обыденном образе.
Также Фокус писал о том, как Ева Лонгория и ее лучшая подруга Виктория Бекхэм повеселились вместе на кухне. К звездным подругам присоединился и четырехлетний сын Евы Лонгории.