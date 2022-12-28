"Близнецы". Ева Лонгория поделилась рождественским снимком с сыном

Актриса выбрала парные праздничные образы для себя и своего первенца.

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47-летняя американская актриса Ева Лонгория поделилась трогательным снимком с сыном. В своем Instagram с 9 млн подписчиков звезда экрана опубликовала рождественский кадр.

Знаменитость показала себя без макияжа с пучком в домашней атмосфере. Четырехлетний Сантьяго Энрике сидел на руках у Евы Лонгории и радостно улыбался.

А для настоящего рождественского настроения американская актриса надела яркую праздничную пижаму и такую же выбрала для своего первенца.

[ + – ] Ева Лонгория с сыном

"Уютно и близнецы", — подписала семейный кадр звезда сериала "Отчаянные домохозяйки".

Также молодая мама опубликовала фото, на котором изображен ее сын, лежащий на лестнице.

"День после Рождества", — прокомментировала забавный снимок Лонгория.

Отметим, что четырехлетний Сантьяго родился в 2018 году в браке актрисы с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, являющимся владельцем крупнейшей в стране медиакомпании.

[ + – ] Сын Евы Лонгории

Напомним, Еву Лонгорию заметили без макияжа и в стильном обыденном образе.

Также Фокус писал о том, как Ева Лонгория и ее лучшая подруга Виктория Бекхэм повеселились вместе на кухне. К звездным подругам присоединился и четырехлетний сын Евы Лонгории.