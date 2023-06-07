Єва Лонгорія продемонструвала образ у стилі Барбі (фото)

Зірка екрану наслідує тренд на Вarbiecore.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала образ у стилі Барбі. Знімками зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

Знаменитість наразі активно рекламує свій новий фільм "Flamin' Hot".

"Тачдаун у Chi-Town для акції @flaminhotmovie 💖💖 Трансляція в п'ятницю на @hulu та @disneyplus!" — підписала карусель фото Лонгорія.

Для виходу на публіку акторка обрала ніжно-рожевий атласний штанний костюм з ременем у тон основного наряду. На ногах американської знаменитості були такого ж відтінку туфлі-човники.

Волосся зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" уклала легкими хвилями, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

А на одному зі знімків видно, що Єва каталась на електросамокаті.

Єва Лонгорія

"Гарненька в рожевому", "Така королева💖", "подобається цей образ", — пишуть у коментарях фоловери Єви Лонгорії.

Своїм новим аутфітом акторка підтримала тренд на Вarbiecore у звʼязку з премʼєрою у липні 2023 фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.

Єва Лонгорія Фото: Instagram evalongoria

Нагадаємо, Єва Лонгорія показала нові фото свого чотирирічного сина.

Також Фокус писав про відверту розповідь Єви Лонгорії щодо її дружби з Вікторією Бекхем.