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Стиль життя

Єва Лонгорія розповіла про свою дружбу з Вікторією Бекхем

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Фото: Instagram @evalongoria | Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем

Їхня дружба витримала випробування часом з моменту першої зустрічі 15 років тому.

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48-річна американська акторка та продюсер Єва Лонгорія розповіла про свою "нерозлучну" дружбу з Вікторією Бекхем. Під час денного шоу ITV Lorraine, зірка екранів описала 49-річну британську співачку і дизайнера як "найвірнішого друга, якого ви коли-небудь могли попросити" і "найсмішнішої людини". Про це пише Daily Mail.

Вона розповіла, що їхня "нерозлучна" дружба розпочалася у 2007 році, коли Вікторія переїхала до Лос-Анджелеса з чоловіком-футболістом Девідом Бекхемом, який на той час грав за "Лос-Анджелес Гелаксі". Від балаканини на показах мод до спільного відвідування ігор Девіда між Вікторією та Євою виник міцний зв'язок.

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем Fullscreen
Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем
Фото: Instagram victoriabeckham

"Лише коли вони переїхали до Лос-Анджелеса, коли Девід почав грати за "Лос-Анджелес Гелаксі", я почала ходити на багато з цих ігор з Вікторією. Ми були нерозлучні. Я маю на увазі, вона найсмішніша людина — наймиліша, найдобріший, найвірніший друг, про якого ви коли-небудь могли мріяти, тому вона така: "Знаєш, ти маєш піти зі мною на ці матчі". Я подумала: "О, Боже. Це схоже на футбол? Я не знаю де м'яч! Де м'яч?" — поділилася зірка "Відчайдушних домогосподарок"

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем

Крім того, Вікторія розробила сукню для весілля Єви з Хосе Бастоном у 2016 році, а також була подружкою нареченої у її важливий день. Єва також є хрещеною матір'ю єдиної дочки Вікторії та Девіда, 11-річної Харпер.

Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем у чоботях-панчохах та домашньому халаті повеселилася на кухні з Євою Лонгорією.