Єва Лонгорія розповіла про свою дружбу з Вікторією Бекхем

Їхня дружба витримала випробування часом з моменту першої зустрічі 15 років тому.

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48-річна американська акторка та продюсер Єва Лонгорія розповіла про свою "нерозлучну" дружбу з Вікторією Бекхем. Під час денного шоу ITV Lorraine, зірка екранів описала 49-річну британську співачку і дизайнера як "найвірнішого друга, якого ви коли-небудь могли попросити" і "найсмішнішої людини". Про це пише Daily Mail.

Вона розповіла, що їхня "нерозлучна" дружба розпочалася у 2007 році, коли Вікторія переїхала до Лос-Анджелеса з чоловіком-футболістом Девідом Бекхемом, який на той час грав за "Лос-Анджелес Гелаксі". Від балаканини на показах мод до спільного відвідування ігор Девіда між Вікторією та Євою виник міцний зв'язок.

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

"Лише коли вони переїхали до Лос-Анджелеса, коли Девід почав грати за "Лос-Анджелес Гелаксі", я почала ходити на багато з цих ігор з Вікторією. Ми були нерозлучні. Я маю на увазі, вона найсмішніша людина — наймиліша, найдобріший, найвірніший друг, про якого ви коли-небудь могли мріяти, тому вона така: "Знаєш, ти маєш піти зі мною на ці матчі". Я подумала: "О, Боже. Це схоже на футбол? Я не знаю де м'яч! Де м'яч?" — поділилася зірка "Відчайдушних домогосподарок"

Єва Лонгорія та Вікторія Бекхем

Крім того, Вікторія розробила сукню для весілля Єви з Хосе Бастоном у 2016 році, а також була подружкою нареченої у її важливий день. Єва також є хрещеною матір'ю єдиної дочки Вікторії та Девіда, 11-річної Харпер.

Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем у чоботях-панчохах та домашньому халаті повеселилася на кухні з Євою Лонгорією.