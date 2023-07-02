Зейн Малик показал, как проводит время с дочкой от Джиджи Хадид (фото)

В частности, музыкант рассекретил слово, которым девочка называет звездного отца.

30-летний британский певец Зейн Малик показал, как проводит время с дочкой от Джиджи Хадид. Снимком музыкант поделился в Instagram.

Бывший бойфренд супермодели палестинского происхождения демонстрирует талант своей двухлетней наследницы к искусству фотографии после того, как она сняла его в саду. На фото молодой отец смотрит в сторону от камеры и держит шланг, поливая огород.

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"Baba-фермер, любезно предоставлено Хай. Замечательная фотография", — написал Малик.

Отметим, что "Baba" — это слово, которое в некоторых культурах означает "отец", в частности в палестинской. Судя по всему, двухлетняя Хай так называет певца.

Зейн Малик Фото: Zayn Malik\Instagram

Музыкант стал значительно активнее в социальных сетях после того, как вернулся в Twitter с сообщением, в котором поблагодарил своих поклонников за то, что они "спасли ему жизнь". С тех пор он поделился новым селфи и намекал на возвращение к музыке.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Британский музыкант и американская модель разошлись осенью 2021 года. Сообщалось, что Малик "поднял руку" на мать Джиджи Иоланду. Впрочем, они сохраняют теплые отношения ради общего ребенка.

Напомним, тем временем Джиджи Хадид окончательно решила, в каких отношениях состоит с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о взаимоотношениях Зейна Малика и Джиджи Хадид после скандального расставания.