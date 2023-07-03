3 июля 2023 года: Мефодия Патарского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя убивать пауков и есть орехи и яйца.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память священномученика Мефодия Патарского. Он прославился своей борьбой с еретиками. Мефодий написал много изложений на христианские темы, нравственные наставления и толкования Священного Писания. Когда-то его схватили язычники, но даже в последние минуты жизни он пытался проповедовать христианскую веру. В 312 году он был приговорен к казни — ему отрубили голову.
Что нельзя делать 3 июля:
- убивать пауков;
- есть орехи и яйца;
- раздавать советы другим людям.
Народные приметы и поверья:
- пауки плетут много паутины — погода будет сухой;
- паук порвал паутину — к дождю;
- высокие облака — ждите жару в ближайшем времени.
День ангела празднуют:
Андрей, Глеб, Инна, Лука, Римма, Фома.
Родились в этот день:
1883 год — Франц Кафка (ум. 1924), чешский философ, немецкоязычный писатель;
1962 год — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1886 год — Карл Бенц совершает первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;
1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
1928 год – в продаже появились первые телевизоры.