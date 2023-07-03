3 июля 2023 года: Мефодия Патарского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя убивать пауков и есть орехи и яйца.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Мефодия Патарского. Он прославился своей борьбой с еретиками. Мефодий написал много изложений на христианские темы, нравственные наставления и толкования Священного Писания. Когда-то его схватили язычники, но даже в последние минуты жизни он пытался проповедовать христианскую веру. В 312 году он был приговорен к казни — ему отрубили голову.

Что нельзя делать 3 июля:

убивать пауков;

есть орехи и яйца;

раздавать советы другим людям.

Народные приметы и поверья:

пауки плетут много паутины — погода будет сухой;

паук порвал паутину — к дождю;

высокие облака — ждите жару в ближайшем времени.

День ангела празднуют:

Андрей, Глеб, Инна, Лука, Римма, Фома.

Родились в этот день:

1883 год — Франц Кафка (ум. 1924), чешский философ, немецкоязычный писатель;

1962 год — Том Круз, американский киноактер, режиссер, продюсер, трижды обладатель премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

1886 год — Карл Бенц совершает первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;

1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1928 год – в продаже появились первые телевизоры.