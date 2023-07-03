3 липня 2023 року: Мефодія Патарського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна вбивати павуків і їсти горіхи та яйця.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Мефодія Патарського. Він прославився своєю боротьбою з єретиками. Мефодій написав багато викладів на християнські теми, моральні настанови та тлумачення Святого Письма. Колись його схопили язичники, але навіть в останні хвилини життя він намагався проповідувати християнську віру. У 312 році його було засуджено до страти — йому відрубали голову.

Що не можна робити 3 липня:

вбивати павуків;

їсти горіхи та яйця;

роздавати поради іншим людям.

Народні прикмети та повір'я:

павуки плетуть багато павутини — погода буде сухою;

павук порвав павутину — до дощу;

високі хмари — чекайте спеку найближчим часом.

День ангела святкують:

Андрій, Гліб, Інна, Лука, Римма, Фома.

Народилися в цей день:

1883 рік — Франц Кафка (пом. 1924), чеський філософ, німецькомовний письменник;

1962 рік — Том Круз, американський кіноактор, режисер, продюсер, тричі володар премії "Золотий глобус".

Також цього дня:

1886 рік — Карл Бенц здійснює перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год;

1917 рік — виступ напівботківців у Києві з метою проголошення незалежності України;

1928 рік — у продажу з'явилися перші телевізори.