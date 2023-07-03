Раскрыты детали сложной операции матери принцессы Беатрис

Саре Фергюсон успешно удалили раковую опухоль.

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон перенесла тяжелую восьмичасовую операцию, когда хирурги боролись с раком груди. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне стало известно, что у 63-летней Сары Фергюсон была диагностирована болезнь, и она прошла успешную мастэктомию в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.

Оказалось, что мать принцессы Беатрис и принцессы Евгении четыре дня провела в реанимации в частной больнице, где герцогиня находилась под круглосуточным наблюдением.

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"Операция была очень долгой — длилась восемь часов — и она была сложнее, чем люди думают. Сегодня она хочет сообщить, что очень благодарна тем, кто спас ее, и ей очень повезло, что она жива", — рассказал друг семьи.

Сара Фергюсон Фото: Getty

На прошлой неделе она рассказала друзьям, что ей предстоит "долгий путь" к выздоровлению, но она намерена "преодолеть его".

Восстанавливаясь дома в Royal Lodge, Виндзор, где она живет с бывшим мужем принцем Эндрю, Фергюсон имеет полную поддержку своей семьи.

Ее младшая дочь, принцесса Евгения, "почти переехала", чтобы помогать ухаживать за своей матерью, а сестра, принцесса Беатрис, как говорят, является частым гостем и "постоянно разговаривает по телефону".

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Напомним, Саре Фергюсон успешно удалили раковую опухоль.

Также Фокус писал о подкасте герцогини Йоркской и ее подруги.