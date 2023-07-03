Экс-жена Виталия Кличко показала их 18-летнего сына (фото)

Юноша успешно окончил школу в Германии.

Бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова показала их 18-летнего сына. Снимками мама троих поделилась в Instagram.

Наследник столичного мэра окончил среднюю школу в Германии, чем похвасталась Наталья в соцсетях. На выпускной сына она пришла в стильном мятном брючном костюме с белой футболкой.

"Это моя любимая мама, и она очень гордится тем, что я успешно закончил школу", — передала слова выпускника экс-супруга Кличко.

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Наталья Егорова с сыном Фото: Natalia Yegorova\Instagram

На выпускной к брату также пришел старший сын бывших супругов, 22-летний Егор-Даниэль. Парень ниже своего младшего брата, поэтому Наталья спросила: "Кто только что закончил среднюю школу? Мой маленький брат".

Сыновья Виталия Кличко Фото: Natalia Yegorova\Instagram

Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года. Супруги долгое время находились на расстоянии. От их союза подрастают трое детей — два сына и дочь Елизавета-Виктория.

Напомним, экс-супруга Виталия Кличко продала джинсовую куртку на благотворительном аукционе в помощь Украине.

Также Фокус писал о комментарии Натальи Егоровой относительно развода с Виталием Кличко.