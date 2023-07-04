Дэниел Рэдклифф рассекретил пол первенца

Звезда "Гарри Поттера" и его возлюбленная три месяца назад стали родителями.

33-летний британский актер Дэниел Рэдклифф сообщил, что он и его возлюбленная, 38-летняя американская актриса Эрин Дарк стали родителями мальчика. Во время разговора с Денни Директо из ET в преддверии премьеры 4 сезона сериала Рэдклиффа TBS, знаменитость также рассказал о жизни в роли папы.

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"Это здорово. Это сумасшествие и напряженность, но он прекрасен, а Эрин потрясающая — это настоящая привилегия провести это время с ним. Я всегда собирался взять отпуск, на что не каждый может пойти, и поэтому я могу просто быть здесь с ним, и это прекрасно. Мы прекрасно проводим время", — сказал звезда фильмов о Гарри Поттере.

Дэниел признался, что в будущем он будет более избирательно относиться к проектам, за которые берется, чтобы проводить больше времени со своим сыном.

"На самом деле это еще не сильно повлияло на мою жизнь, но мне очень нравится проводить с ним время, и я думаю, что буду скучать по нему, когда вернусь к работе позже в этом году, — поделился Рэдклифф. — Итак, я определенно буду работать немного меньше, но я никогда не остановлюсь. Я не думаю, что это будте хорошо для меня".

Как известно, звездная пара познакомилась во время совместной работы над "Kill Your Darlings" в 2012 году и уже вместе более десяти лет.

Официально о беременности возлюбленной "Гарри Поттера" не сообщалось, однако во время последнего выхода в марте невооруженным взглядом стало видно интересное положение актрисы. В апреле стало стало известно, что Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная Эрин Дарк впервые стали родителями.