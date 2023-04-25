Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная Эрин Дарк впервые стали родителями

Новоиспеченные родители были замечены на прогулке с коляской.

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33-летний британский актер Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная, 38-летняя американская актриса Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом сообщает Daily Mail.

Звездная пара была замечена на прогулке в Нью-Йорке. Дэниел возил новорожденного в коляске, а Эрин следовала за ним.

Звезда фильмов о Гарри Поттере выбрал для прогулки сдержанный вид, прикрыв лицо темно-синей бейсболкой и защитной маской. Актер был одет в серую футболку с графическим принтом, поверх которой была накинута темно-серая толстовка, брюки цвета хаки и кроссовки.

Новоиспеченная мама Эрин была одета в черную футболку и светлые джинсы с зеленым вельветовым пальто. Она дополнила свой образ парой солнцезащитных очков и ярко-оранжевыми ботинками.

Как известно, звездная пара познакомилась во время совместной работы над "Kill Your Darlings" в 2012 году и уже вместе более десяти лет.

Официально о беременности возлюбленной "Гарри Поттера" не сообщалось, однако во время последнего выхода в марте невооруженным взглядом стало видно интересное положение актрисы.

Также Фокус писал, что Дэниел Рэдклифф продавал мантии, чтобы помочь Украине.