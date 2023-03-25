Девушка Дэниеля Рэдклиффа спровоцировала слухи о беременности (фото)

Звезда фильмов о Гарри Поттере и актриса Эрин Дарк встречаются более десяти лет.

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33-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, вероятно, впервые станет отцом. Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне звезду Гарри Поттера и его девушку, 38-летнюю актрису Эрин Дарк заметили на прогулке в Нью-Йорке.

"Выживший мальчик" надел синюю куртку, темные джинсы и темно-синие кроссовки, а также добавил яркого цвета желто-голубой полосатой шапочкой.

Тем временем Эрин продемонстрировала клетчатое пальто поверх черного худи на молнии в сочетании с черными леггинсами и оранжевыми ботинками.

И хотя официально о беременности возлюбленной "Гарри Поттера" не сообщалось, во время последнего выхода в свет невооруженным глазом видно интересное положение актрисы.

Как известно, звездная пара познакомилась во время совместной работы над "Kill Your Darlings" в 2012 году и уже вместе более десяти лет.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк

Дэниел Рэдклифф ранее рассказывал о своей первой встрече с Эрин, отметив: "Однажды это будет отличная история, которую мы расскажем нашим детям".

"Она была невероятно смешной и умной. Я знал, что попал в беду", — признавался британский актер.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк Фото: Getty Images

Напомним, Дэниел Рэдклифф продавал мантии, чтобы помочь Украине.

Также Фокус писал о редком выходе на красную дорожку Дэниеля Рэдклиффа и его возлюбленной.