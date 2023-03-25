Девушка Дэниеля Рэдклиффа спровоцировала слухи о беременности (фото)
Звезда фильмов о Гарри Поттере и актриса Эрин Дарк встречаются более десяти лет.
33-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, вероятно, впервые станет отцом. Об этом сообщает Daily Mail.
Накануне звезду Гарри Поттера и его девушку, 38-летнюю актрису Эрин Дарк заметили на прогулке в Нью-Йорке.
"Выживший мальчик" надел синюю куртку, темные джинсы и темно-синие кроссовки, а также добавил яркого цвета желто-голубой полосатой шапочкой.
Тем временем Эрин продемонстрировала клетчатое пальто поверх черного худи на молнии в сочетании с черными леггинсами и оранжевыми ботинками.
И хотя официально о беременности возлюбленной "Гарри Поттера" не сообщалось, во время последнего выхода в свет невооруженным глазом видно интересное положение актрисы.
Как известно, звездная пара познакомилась во время совместной работы над "Kill Your Darlings" в 2012 году и уже вместе более десяти лет.
Дэниел Рэдклифф ранее рассказывал о своей первой встрече с Эрин, отметив: "Однажды это будет отличная история, которую мы расскажем нашим детям".
"Она была невероятно смешной и умной. Я знал, что попал в беду", — признавался британский актер.
Напомним, Дэниел Рэдклифф продавал мантии, чтобы помочь Украине.
Также Фокус писал о редком выходе на красную дорожку Дэниеля Рэдклиффа и его возлюбленной.