Дівчина Денієля Редкліффа спровокувала чутки про вагітність (фото)

Зірка фільмів про Гаррі Поттера та акторка Ерін Дарк зустрічаються понад десять років.

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33-річний британський актор Денієл Редкліфф, ймовірно, уперше стане батьком. Про це повідомляє Daily Mail.

Напередодні зірку "Гаррі Поттера" та його дівчину, 38-річну акторку Ерін Дарк помітили на прогулянці в Нью-Йорку.

"Хлопчик, що вижив" одягнув синю куртку, темні джинси і темно-сині кросівки, а також додав яскравого кольору жовто-блакитною смугастою шапочкою.

Тим часом Ерін продемонструвала картате пальто поверх чорного худі на блискавці в поєднанні з чорними легінсами та помаранчевими черевиками.

І хоча офіційно про вагітність коханої "Гаррі Поттера" не повідомлялося, під час останнього виходу у світ неозброєним оком видно цікавий стан акторки.

Як відомо, зіркова пара познайомилася під час спільної роботи над "Kill Your Darlings" у 2012 році і уже разом понад десять років.

Денієл Редкліфф та Ерін Дарк

Денієл Редкліфф раніше розповідав про свою першу зустріч з Ерін, сказавши: "Одного дня це буде чудова історія, яку ми розповімо нашим дітям".

"Вона була неймовірно смішною та розумною. Я знав, що потрапив у біду", — зізнавався британський актор.

Денієл Редкліфф та Ерін Дарк Фото: Getty Images

Нагадаємо, Денієл Редкліфф продавав мантії, аби допомогти Україні.

Також Фокус писав про рідкісний вихід на червону доріжку Денієля Редкліффа та його коханої.