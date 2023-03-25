Дівчина Денієля Редкліффа спровокувала чутки про вагітність (фото)
Зірка фільмів про Гаррі Поттера та акторка Ерін Дарк зустрічаються понад десять років.
33-річний британський актор Денієл Редкліфф, ймовірно, уперше стане батьком. Про це повідомляє Daily Mail.
Напередодні зірку "Гаррі Поттера" та його дівчину, 38-річну акторку Ерін Дарк помітили на прогулянці в Нью-Йорку.
"Хлопчик, що вижив" одягнув синю куртку, темні джинси і темно-сині кросівки, а також додав яскравого кольору жовто-блакитною смугастою шапочкою.
Тим часом Ерін продемонструвала картате пальто поверх чорного худі на блискавці в поєднанні з чорними легінсами та помаранчевими черевиками.
І хоча офіційно про вагітність коханої "Гаррі Поттера" не повідомлялося, під час останнього виходу у світ неозброєним оком видно цікавий стан акторки.
Як відомо, зіркова пара познайомилася під час спільної роботи над "Kill Your Darlings" у 2012 році і уже разом понад десять років.
Денієл Редкліфф раніше розповідав про свою першу зустріч з Ерін, сказавши: "Одного дня це буде чудова історія, яку ми розповімо нашим дітям".
"Вона була неймовірно смішною та розумною. Я знав, що потрапив у біду", — зізнавався британський актор.
Нагадаємо, Денієл Редкліфф продавав мантії, аби допомогти Україні.
Також Фокус писав про рідкісний вихід на червону доріжку Денієля Редкліффа та його коханої.