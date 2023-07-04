Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком и его дочерью празднуют День независимости США (фото)

Звездная семья посетила знаменитую вечеринку миллиардера Майкла Рубина.

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес в компании Бена Аффлека и его дочери празднует День независимости США. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья посетила вечеринку 4 июля 2023 года в Хэмптоне, которую проводит миллиардер и спортивный магнат Майкл Рубин в честь государственного праздника.

Джей Ло продемонстрировала белое платье макси с вырезом спереди, дополнив образ белым клатчем Valentino. Волосы звезда мирового масштаба собрала в аккуратный хвост. Артистка дополнила свой наряд парой золотых колец, сережек-колец и подвеской.

Вайолет также выбрала для выхода на публику светлое летнее платье.

Тем временем Аффлек был в кремовом блейзере поверх белой футболки, белых брюках и кроссовках Nike.

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Дженнифер Лопес

Среди других знаменитостей на ежегодном празднике были Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Джастин Бибер с женой Хейли, муж Бейонсе Джей-Зи, бывшая звезда НФЛ Том Брэди и модель Эмили Ратаковски.

Бен Аффлек с дочерью

Вайолет является старшей из троих детей, которых Аффлек воспитывает с бывшей женой Дженнифер Гарнер, с которой он развелся в 2018 году. У бывшей пары также есть дочь Серафина, 13 лет, и сын Самуэль, 10 лет.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с дочерью актера Вайолет

Тем временем Лопес воспитывает 15-летних близнецов Макса и Эмму с бывшим мужем Марком Энтони. Пара развелась в 2014 году.

Напомним, Дженнифер Лопес заметили на публике в эффектном платье с вырезами.

Также Фокус писал о других гостях вечеринки Майкла Рубина.