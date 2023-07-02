Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с вырезами (фото)

Знаменитость отправилась на фотосессию в Лос-Анджелесе.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в платье с вырезами. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Бена Аффлека отправилась на частную фотосессию на Голливудских холмах.

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Певица была в насыщенно-зеленом платье с открытой спиной с длинными рукавами и шлейфом. Наряд с несколькими откровенными вырезами подчеркивал фигуру знаменитости.

Волосы Джей Ло оставила распущенными, добавив к аутфиту черные тапочки и несколько лаконичных украшений.

Фото появились на фоне новостей о том, что звезда сцены и экрана собирается выпустить свой девятый студийный альбом "This Is Me...Now".

Альбом является продолжением сборки "This Is Me...Then" 2002 года, который был посвящен Бену Аффлеку во время их первого периода знакомства и помолвки.

Звездная пара после длительного разрыва воссоединилась весной 2021-го, а через год сыграла свадьбу и приобрела совместный дом.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

Напомним, Дженнифер Лопес залезла в ванну в магазине сантехники.

Также Фокус писал о кардинальной смене имиджа Дженнифер Лопес.