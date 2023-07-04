Кейдж в роли Супермена и Кроу в роли Арагорна: какие актеры не сыграли культовые роли

Фильмы вроде "Индианы Джонса" и "Властелина колец" уже давно стали культовыми, но совсем другие актеры могли сыграть главные роли и навсегда вписать себя в историю кинематографа.

Роль Индианы Джонса стала знаковой для Харрисона Форда, как и роль Марти Макфлая для Майкла Джея Фокса, или роль Джеймса Бонда для Пирса Броснана, но совсем другие актеры могли исполнить эти роли и получить все причитающиеся почести. Хотя, возможен и другой вариант развития событий: возможно, фильмы бы провалились в прокате. Кто мог исполнить культовые роли в знаковых фильмах, пишет Daily Mail.

Том Селлек в роли Индианы Джонса

Том Селлек, звезда сериалов "Частный детектив Магнум", "Друзья" и "Голубая кровь", мог исполнить роль археолога Индианы Джонса вместо Харрисона Форда.

Том Селлек Фото: The New Yorker

Селлек изначально был выбран на эту роль, но затем ему пришлось отказаться от нее после того, как он подписался на участие в сериале. Вместо этого работу получил Форд.

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Трейлер последнего фильма о Индиане Джонсе

"Как я получил роль? У Тома Селлека было обязательство сниматься в телесериале, и он не мог расторгнуть этот контракт. Я стал вторым кандидатом, и я очень благодарен Тому. Спасибо, Том, чувак. Если ты слушаешь, еще раз спасибо", — говорил Форд в недавнем интервью, после того, как снялся в пятом и последнем фильме про Индиану Джонса.

Николас Кейдж в роли Супермена

Если бы все сложилось иначе, в копилке Кейджа была бы еще и роль одного из самых известных супергероев.

Проект с Кейджем в главной роли был задуман в начале 1990-х годов, дошел до разработки костюмов и декораций, прежде чем был свернут в 1998 году.

Есть даже фото и видео, где длинноволосый Николас Кейдж позирует в костюме Супермена, разработанном знаменитым голливудским дизайнером Коллин Эттвуд.

Николас Кейдж в роли Супермена

Режиссером фильма должен был стать Тим Бертон, ранее снявший фильмы про Бэтмена.

По словам сценариста Кевина Смита, продюсер Джон Питерс не хотел, чтобы Супермен летал, и настоял на том, чтобы в конце фильма он сразился с гигантским пауком.

Документальный фильм 2015 года "Смерть Супермена: что случилось?" рассказывает, как были построены декорации для фильма стоимостью 20 миллионов долларов.

В документальном фильме также показаны кадры, на которых Кейдж смеется и шутит в своем костюме.

Николас Кейдж мог сыграть Супермена Фото: Twitter TDOSLWH

Бюджет съемок варьировался от 140 миллионов долларов до почти 300 миллионов долларов.

Именно стоимость в конечном итоге подтолкнула студию Warner Bros полностью отказаться от проекта в 1998 году.

Говоря с Variety о фильме в начале этого года, Кейдж сказал: "Это был скорее Супермен 1980-х годов с черными длинными волосами самурая. Этакий эмо-Супермен. Но у нас так и не получилось".

Дастин Хоффман в роли Рика Декарда в "Бегущем по лезвию"

Когда Ридли Скотт начал работать над "Бегущим по лезвию", первым человеком, которого он рассматривал на роль, был Дастин Хоффман.

Дастин Хоффман Фото: Getty Images

Однако он покинул проект из-за того, что, по его словам, было "художественным разногласием", и роль Рика досталась удачливому Харрисону Форду.

Трейлер фильма "Бегущий по лезвию"

Сэм Нил в роли Джеймса Бонда

Это была работа, которую он на самом деле никогда не хотел, но Сэм Нил все же прошел прослушивание на роль Джеймса Бонда.

Звезда "Парка Юрского периода" представил себя в качестве замены Роджеру Муру, когда он оставил эту роль в 1985 году после семи выступлений в качестве знаменитого секретного агента.

Пробы Сэма Нила

Короткий отрывок из кинопробы Нила показывает, как он воссоздает сцену из фильма Шона Коннери 1963 года "Из России с любовью".

С пистолетом в руке Нил входит в комнату в расстегнутой рубашке и говорит с Романовой, которая лежит в постели.

Сцена заканчивается тем, что он говорит: "Мои друзья называют меня Бондом, Джеймсом Бондом".

В конце концов, роль досталась Тимоти Далтону, который снялся в двух фильмах: "Искры из глаз" и "Лицензия на убийство", а потом и Пирсу Броснану.

Нил говорил, что он прошел прослушивание только после того, как его уговорил агент.

"Я пошел и прошел прослушивание для роли Бонда. И хоть вышло не плохо, я бы все равно не стал сниматься", — рассказывал актер в 2015 году.

Он сказал, что не хотел внимания, которое получают те, кто играет Бонда, например, Пирс Броснан.

"Если вы идете по Лондону с Пирсом, люди кричат ​​на него. Зачем мне это? Это самое худшее — потерять свою анонимность", — рассказал он Belfast Telegraph.

Джеймс Бролин в роли Джеймса Бонда

Если бы Роджер Мур не отказался от мыслей о выходе на пенсию после пяти выступлений в роли Бонда, Джеймс Бролин был бы тем, кто заменил его. Он прошел две кинопробы и вполне успешно. И тоже воссоздал сцену с Романовой из картины "Из России с любовью".

Пробы Джеймса Бролина

Но Мур в конце концов изменил свои планы и снялся в еще двух фильмах: "Осьминожка" и "Вид на убийство". Поэтому Бролин остался в дураках.

"Я вернулся домой, чтобы собрать вещи для переезда в Лондон на время съемок, когда Роджер Мур сказал: "О, я сделаю еще один фильм!", — вспоминал Бролин, отметив, что он был очень разочарован.

Эрик Штольц в роли Марти Макфлая

Как скажут вам самые преданные поклонники "Назад в будущее", Майкл Джей Фокс не был той звездой, которую изначально выбрали на роль Марти Макфлая в мегахите 1985 года.

Эрик Штольц в роли Марти Макфлая

Эта честь выпала 23-летнему Эрику Штольцу, который успел сняться в нескольких сценах, прежде чем режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл решили его уволить.

Выступая в 2010 году, Земекис рассказал о своем решении: "Он великолепный актер, но его комедийный талант сильно отличался от того, что мы себе представляли с Бобом".

Земекис сказал, что показал Стивену Спилбергу, исполнительному продюсеру фильма, первые пять недель отснятого материала и сказал ему, что они "не вызвали у нас смеха, на который я надеялся".

"Поэтому мне пришлось принять это ужасное решение, которое было душераздирающим для всех. К счастью, мне удалось убедить студию позволить мне переснять пять недель работы", — вспоминал Земекис.

В итоге Майкл Джей Фокс стал суперзвездой, а Штольц – нет. Но он снялся в "Криминальном чтиве" в роли Лэнса и картинах "Эффект бабочки" и "Правила секса".

Рассел Кроу в роли Арагорна во "Властелине колец"

Вигго Мортенсен был потрясающ в роли Арагорна в трилогии "Властелин колец". Но эта роль могла достаться Расселу Кроу.

Рассел Кроу мог сыграть Арагорна Фото: Getty Images

Говорят, что ему предложили эту роль вместе с 10 процентами от финансового дохода фильма.

Однако он сказал интервьюеру Говарду Стерну, что, по его мнению, режиссер Питер Джексон на самом деле не хотел, чтобы он участвовал в проекте.

Трейлер фильма "Властелин колец"

"Я думаю, что он был вынужден поговорить со мной, потому что тогда был момент, когда все хотели меня снимать во всех фильмах. Мое чутье подсказывало, что он имел в виду кого-то другого. И должен был нанять актера, который ему подходил", — рассказывал Кроу.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие голливудские актеры имеют украинские корни.