Кейт Миддлтон вдохновилась образом принцессы Дианы (фото)
Супруга принца Уильяма посетила второй день турнира Уимблдон.
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила второй день теннисного турнира Уимблдон в Лондоне. Об этом пишет Hello Magazine.
Королевская персона прибыла на спортивное событие в нежно-мятном блейзере Balmain с четкими белыми лацканами и двубортным дизайном и белой плиссированной юбке макси.
Принцесса Кейт дополнила свой мятный свежий наряд классическими белыми туфлями на шпильке, напоминающими традиционную цветовую гамму тенниса, и держала в правой руке сумку Mulberry. К образу она добавила жемчужные серьги.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
На время жена принца Уильяма доставала зонт, чтобы спрятаться от лондонского летнего ливня.
Судя по всему, принцесса Уэльская отдала дань уважения покойной свекрови, принцессе Диане, своим новым образом. Мама принца Уильяма была известна своей любовью к большим мужским блейзерам, надевая несколько мятных вещей во время исполнения королевских обязанностей.
В 1990 году принцесса Диана появилась на балконе Букингемского дворца с маленьким принцем Гарри. Она была в мятно-зеленом блейзере с дизайном без воротника и белыми контрастными деталями — как последний образ Кейт Миддлтон на Уимблдоне.
Напомним, почему Кейт Миддлтон однажды пропустила Уимблдон.
Также Фокус писал о смене королевского стиля Кейт Миддлтон.