Кейт Миддлтон вдохновилась образом принцессы Дианы (фото)

Супруга принца Уильяма посетила второй день турнира Уимблдон.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила второй день теннисного турнира Уимблдон в Лондоне. Об этом пишет Hello Magazine.

Королевская персона прибыла на спортивное событие в нежно-мятном блейзере Balmain с четкими белыми лацканами и двубортным дизайном и белой плиссированной юбке макси.

Принцесса Кейт дополнила свой мятный свежий наряд классическими белыми туфлями на шпильке, напоминающими традиционную цветовую гамму тенниса, и держала в правой руке сумку Mulberry. К образу она добавила жемчужные серьги.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

На время жена принца Уильяма доставала зонт, чтобы спрятаться от лондонского летнего ливня.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Судя по всему, принцесса Уэльская отдала дань уважения покойной свекрови, принцессе Диане, своим новым образом. Мама принца Уильяма была известна своей любовью к большим мужским блейзерам, надевая несколько мятных вещей во время исполнения королевских обязанностей.

Принцесса Диана в 1990 году Фото: Getty Images

В 1990 году принцесса Диана появилась на балконе Букингемского дворца с маленьким принцем Гарри. Она была в мятно-зеленом блейзере с дизайном без воротника и белыми контрастными деталями — как последний образ Кейт Миддлтон на Уимблдоне.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон однажды пропустила Уимблдон.

Также Фокус писал о смене королевского стиля Кейт Миддлтон.