Обычно принцесса Уэльская постоянно присутствует в королевской ложе на центральном корте теннисного турнира.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон однажды пропустила Уимблдон. Об этом пишет Hello Magazine.

Принцесса Уэльская постоянно присутствует на центральном корте во время Уимблдона. Однако в 2020 пропустила теннисный турнир из-за пандемии коронавируса, как и тысячи поклонников этого вида спорта. Но это не единственный случай, когда принцесса не может занять свое место в королевской ложе.

Жена будущего короля Великобритании в одном из интервью объяснила, почему ей посоветовали не посещать турнир в 2013 году, когда Энди Маррей стал первым британцем, выигравшим мужской финал за 77 лет.

"Я была беременна Джорджем, поэтому не смогла появиться", — сказала Кейт.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Принцесса добавила: "Возможно, я могла бы пойти, но врачи сказали "определенно нет". Позже я написала [Энди Мюррею], сказав: "Извините, что меня не было, но я вас поздравляю".

Энди отпраздновал свою историческую победу 7 июля 2013 года, а всего через несколько недель тогдашние герцог и герцогиня Кембриджские приветствовали своего первенца, принца Джорджа, 22 июля в больнице Святой Марии в Паддингтоне.

Впрочем, принц Уильям и Кейт Миддлтон стали свидетелями второй победы Энди на Уимблдоне в 2016 году против канадца Милоша Раонича.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

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