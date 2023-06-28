Кейт Миддлтон появилась на публике в очень женственном ансамбле

Кейт Миддлтон с 2018 года патронирует музей Виктории и Альберта, который три года был на реконструкции.

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41-летняя принцесса Уэльская продолжает прилежно исполнять обязанности старшего члена королевской семьи Великобритании. 28 июня Кейт Миддлтон официально открыла Музей Виктории и Альберта (ранее известный как Музей детства Виктории и Альберта) в Бетнал-Грин перед его открытием для публики в субботу, 1 июля, пишет Hello!

Он три года был закрыт на капитальную реконструкцию. Теперь тут есть три новые галереи под названием Play, Imagine и Design. Каждая из них была задумана для определенных возрастных групп, от младенцев до подростков, и почти 2000 предметов из коллекций Виктории и Альфреда представлены в новых и игровых формах, призванных вдохновить детей на творчество.

Кейт провела время с малышами и детьми в каждой из галерей во время своего визита и встретилась с персоналом, сторонниками и спонсорами, которые сделали возможным открытие музея.

Жена принца Уильяма стала первым королевским покровителем Виктории и Альберта в 2018 году и несколько раз посещала его музеи и здания. Она известна своим интересом к изобразительному искусству, фотографии и дизайну. Сейчас же ее визит связан с вниманием принцессы к ранним годам детства.

В музее жена принца Уильяма выглядела безупречно в розовом платье от Beulah London, которое она впервые надела на Уимблдоне в 2021 году. Принцесса Уэльская дополнила свой ансамбль парой белых туфель на каблуках и серьгами с бриллиантами Mappin & Webb.

Принцесса встретилась со школьниками местной начальной школы "Глобус", чтобы посмотреть на их изобретения и послушать истории детей. Группа студентов третьего курса с гордостью показала королевской особе свои творения в зоне сборки музея, где им было предложено сделать все, что им нравится, из блоков и труб.

В музейной зоне "Вообрази" Кейт пообщалась с другой группой школьников, которые были рады рассказать ей истории, написанные ими на основе музейных экспонатов.

"Я бы с удовольствием пришла и рассказала еще несколько историй, в следующий раз я приведу своих детей. Мне было очень весело, спасибо, продолжайте рассказывать истории", – сказала Кэтрин, покидая встречу.

Днем ранее Кейт официально открыла семейный жилой центр, который помогает женщинам, проходящим через систему правосудия, в Саутгемптоне. Она оссоединилась с другом королевской семьи и крестницей принцессы Дианы, леди Эдвиной Гросвенор, когда ей провели экскурсию по центру Хоуп-стрит.

Ранее Фокус писал, почему Кэтрин часто носит похожие наряды.