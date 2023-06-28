Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в дуже жіночному ансамблі

Кейт Міддлтон з 2018 року патронує музей Вікторії та Альберта, який три роки був на реконструкції.

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41-річна принцеса Уельська продовжує старанно виконувати обов'язки старшого члена королівської сім'ї Великої Британії. 28 червня Кейт Міддлтон офіційно відкрила Музей Вікторії та Альберта (раніше відомий як Музей дитинства Вікторії та Альберта) в Бетнал-Грін перед його відкриттям для публіки в суботу, 1 липня, пише Hello!

Він три роки був закритий на капітальну реконструкцію. Тепер тут є три нові галереї під назвою Play, Imagine і Design. Кожна з них була задумана для певних вікових груп, від немовлят до підлітків, і майже 2000 предметів з колекцій Вікторії та Альфреда представлені в нових та ігрових формах, покликаних надихнути дітей на творчість.

Кейт провела час з малюками та дітьми в кожній з галерей під час свого візиту і зустрілася з персоналом, прихильниками та спонсорами, які зробили можливим відкриття музею.

Принцеса стала першою королівською покровителькою музею Вікторії та Альберта у 2018 році і кілька разів відвідувала його музеї та будівлі. Кейт відома своєю цікавістю до образотворчого мистецтва, фотографії та дизайну. Зараз же її візит пов'язаний з увагою принцеси до ранніх років дитинства.

У музеї дружина принца Вільяма мала бездоганний вигляд у рожевій сукні від Beulah London, яку вона вперше одягла на Вімблдоні 2021 року. Принцеса Уельська доповнила свій ансамбль парою білих туфель на підборах і сережками з діамантами Mappin & Webb.

Кетрін зустрілася зі школярами місцевої початкової школи "Глобус", щоб подивитися на їхні винаходи та послухати історії дітей. Група студентів третього курсу з гордістю показала королівській особі свої творіння в зоні складання музею, де їм було запропоновано зробити все, що їм подобається, з блоків і труб.

У музейній зоні "Уяви" Кейт зустрілася з іншою групою школярів, які були раді розповісти їй історії, написані ними на основі музейних експонатів.

"Я б із задоволенням прийшла і розповіла ще кілька історій, наступного разу я приведу своїх дітей. Мені було дуже весело, спасибі, продовжуйте розповідати історії", — сказала Кетрін, залишаючи зустріч.

Напередодні Кейт офіційно відкрила сімейний житловий центр, що допомагає жінкам, котрі проходять через систему правосуддя, в Саутгемптоні. Вона возз'єдналася з другом королівської сім'ї і хрещеницею принцеси Діани, леді Едвіною Гросвенор, коли їй провели екскурсію центром Хоуп-стріт.

Раніше Фокус писав, чому Кетрін часто носить схоже вбрання.