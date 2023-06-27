Почему Кейт Миддлтон часто носит похожие наряды, — эксперт

Принцесса Уэльская уже давно известна тем, что перекраивает свои стильные наряды.

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Модный эксперт раскрыл настоящую причину, по которой принцесса Уэльская носит почти одинаковые наряды на королевских мероприятиях. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя Кейт Миддлтон любит повторять определенные прически и образы. На прошлой неделе мать троих детей была замечена в платье с принтом в горошек от Alessandra Rich в честь дня Ордена Подвязкии, которое почти идентично ее ансамблю на Royal Ascot 2022 года от того же дизайнера.

Кейт Миддлтон и Софи, герцогиня Эдинбургская Фото: Getty Images Кейт Миддлтон на Royal Ascot 2022 Фото: Getty Images

Также Кейт часто повторяется, когда дело доходит до одного из ее любимых предметов гардероба — блейзеров. Принцесса является поклонницей непринужденных силуэтов в черных, белых и красных цветах.

Посещая колледж в Дерби в феврале, она надела кремовый пиджак за 3285 гривен от Zara. А прошлым летом она надела очень похожий блейзер за 2375 гривен из розничного магазина.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Эксперт по стилю Лиза Тэлбот сказала, что "индивидуальный стиль" принцессы превратился в фирменную эстетику, которая часто подчеркивает ее спортивную фигуру.

"Ее внешний вид, хотя и изменился за эти годы, в основном остался таким же, как силуэты, которые она выбирала, — сказала Лиза. — [Кейт] явно предпочитает оставаться более структурированной и дополнять форму своего тела. У всех нас есть индивидуальный стиль, к которому мы естественным образом тяготеем, это проявляется в наших стилях, формах, цветах и брендах, которые мы выбираем. Это то, что заставляет нас чувствовать себя уверенно, поэтому мы повторяем их на регулярной основе".

Эксперт говорит, что принцесса Уэльская позаботилась о том, чтобы ее наряд вызывал чувство элегантности.

"Кейт — личность с классическим стилем, и мы видим ее в более традиционных стилях и принтах, — объяснила Лиза. — Это ее фирменный стиль, который она создала. Мы также можем видеть, что ее стиль также является ее личным брендом".

Кейт Миддлтон, 2019 Фото: Getty Images Кейт Миддлтон, 2022 Фото: Getty Images

Напомним, кто отвечает за образы самых стильных женщин королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон скопировала стиль принцессы Дианы, надев платье в горошек и экстравагантную шляпку.