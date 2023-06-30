Зазвичай принцеса Уельська постійно присутня в королівській ложі на центральному корті тенісного турніру.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон одного разу пропустила Вімблдон. Про це пише Hello Magazine.

Принцеса Уельська постійно присутня на центральному корті під час Вімблдону. Проте у 2020 пропустила тенісний турнір через пандемію коронавірусу, як і тисячі шанувальників цього виду спорту.

Однак це не єдиний випадок, коли принцеса не може зайняти своє місце в королівській ложі.

Дружина майбутнього короля Великобританії в одному з інтервʼю пояснила, чому їй порадили не відвідувати турнір у 2013 році, коли Енді Маррей став першим британцем, який виграв чоловічий фінал за 77 років.

"Я була вагітна Джорджем, тому не змогла з’явитися", — сказала Кейт.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Принцеса додала: "Можливо, я могла б піти, але лікарі сказали "безумовно ні". Пізніше я написала [Енді Мюррею], сказавши: "Вибачте, що мене не було, але я вас вітаю".

Енді відсвяткував свою історичну перемогу 7 липня 2013 року, а лише через кілька тижнів тодішні герцог і герцогиня Кембриджські вітали свого первістка, принца Джорджа, 22 липня у лікарні Святої Марії в Паддінгтоні.

Втім, принц Вільям і Кейт Міддлтон стали свідками другої перемоги Енді на Вімблдоні у 2016 році проти канадця Мілоша Раоніча.

Кейт Міддлтон Фото: Getty

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