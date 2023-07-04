Для красоты и не только. Подолог назвала 5 причин регулярно делать педикюр
Педикюр — это забота не только о внешней красоте ваших ног. Врач-подолог Татьяна Адаменко рассказывает Фокусу о том, какие виды педикюра бывают, как часто его нужно делать, и почему эта гигиеническая процедура очень важна для вашего здоровья.
В повседневной жизни стопы подвергаются большой нагрузке. Уход за ногами поддерживает кожу ног в хорошем состоянии, а массаж стоп улучшает кровообращение. Летом педикюр имеет не только эстетическое значение — подошва стопы является очень важным участком тела, на котором расположены многочисленные рефлексотерапевтические точки, стимуляция которых улучшает работу внутренних органов. О важности педикюра для здоровья рассказала подолог Татьяна Адаменко.
Какие виды педикюра существуют?
Классический педикюр, как и лечебный, можно делать мужчинам и женщинам любого возраста.
"Классический педикюр можно делать даже детям, особенно если они занимаются определенным видом спорта, например, танцами (балетом), ведь это создает большую нагрузку на стопы" — говорит подолог.
Беременным женщинам также рекомендуется классический педикюр, который нужно выполнять с особой тщательностью и легким массажем в конце процедуры.
Классический педикюр выполняется:
- для удаления утолщенной кожи;
- ухода за ногтями;
- для улучшения эстетического вида и тому подобное.
"Многие считают, что педикюр — это только покрытие ногтей декоративным лаком. Но это понятие гораздо шире и включает в себя много процедур: удаление ороговевших участков, лечение трещин на пятках, удаление сухих мозолей, натоптышей, стержневых мозолей; коррекция формы ногтевых пластин, удаление кутикулы, обработка боковых валиков. А еще лечение вросших ногтей, массаж ступней, лечение грибка ногтей и кожи, питание и увлажнение кожи, укрепление ногтей" — отмечает Татьяна Адаменко
Процедуру стоит проводить в салоне у специалиста, так можно быть уверенным, что натоптыши, вросшие ногти, воспаления ногтевых валиков больше не побеспокоят вас.
Кому нужен педикюр?
Не обойтись без профессиональной помощи людям с чувствительной кожей, ломкими ногтями, сахарным диабетом, грибковой инфекцией кожи и ногтей — сделать педикюр этой категории может только врач-подолог.
Как часто делать педикюр?
"Еженедельно выполнять педикюр по аналогии с маникюром нет необходимости, поскольку ногти на ногах растут медленнее, чем на руках. Оптимальная частота для педикюра — один раз в 3-4 недели" — говорит подолог.
Перерыв между процедурами сокращается под влиянием следующих причин:
- неудобная обувь — тесные туфли, жесткая стелька, грубые внутренние швы вызывают повышенное механическое воздействие на кожу, поэтому на ней быстро появляются натоптыши, сухие мозоли и ороговелости;
- время года — летом, когда обувь обычно открыта, ступни подвергаются агрессивному воздействию солнца и пыли, поэтому нуждаются в более частом уходе;
- заболевания стоп — плоскостопие, выступающие косточки и другие болезни, связанные с деформацией стоп, становятся причиной быстрого нарастания грубой кожи, появления натоптышей и мозолей;
- грибковая инфекция — кожа и ногти, пораженные грибком, требуют тщательного ухода, поэтому педикюр нужно проводить немного чаще;
- внутренние болезни — при наличии у человека сахарного диабета, варикоза или обменных патологий нарушается кровообращение нижних конечностей, замедляется естественный процесс отшелушивания отмерших роговых клеток. Ступни покрываются плотной сухой коркой с избыточным шелушением, которую нужно регулярно удалять.
На частоту проведения педикюра также влияет его вид: некоторые методики дают поверхностный уход за ступнями и требуют более частого проведения, а некоторые обеспечивают долговременный результат.
Классический педикюр — проводится каждые 2-3 недели.
"В классическом педикюре огрубевшие слои кожи распаривают и срезают, такое воздействие стимулирует рост новых клеток кожи, поэтому ороговелости снова появляются очень быстро" — замечает Татьяна Адаменко.
Аппаратный педикюр — проводится раз в месяц.
"Во время педикюра кожу стоп не распаривают, а удаляют вращающимися насадками-фрезами педикюрного аппарата. Кожа после аппаратного педикюра долго остается идеально гладкой и медленнее нарастает" — говорит подолог.
Мини-педикюр - упрощенный педикюр, который можно проводить каждую неделю. Во время этой процедуры приводят в порядок ногтевые пластины: удаляют кутикулу, обрезают ногти, покрывают их декоративным лаком. Удаление ороговелостей, массаж или другие манипуляции не проводятся.
Медицинский педикюр — его выполняют с частотой, которая необходима для устранения конкретной медицинской проблемы.
"Например, в случае микоза кожи стоп и онихомикоза (грибка ногтей) педикюр проводят каждые 1-2 недели, в случае стержневых мозолей и вросших ногтей надо обращаться к врачу-подологу внепланово, сразу же после выявления заболевания", — отмечает специалист.
Как удлинить промежутки между педикюрами?
Сохранить и продлить результат от педикюра, выполненного в салоне, можно самостоятельно. Для этого нужно ежедневно уделять 5-10 минут времени своим ножкам.
Подолог советует дома проводить следующие процедуры:
- во время душа отшелушивайте кожу на ступнях педикюрной пилочкой;
- во время мытья ног делайте массаж стоп и ногтей мягкой щеткой;
- всегда вытирайте ноги насухо;
- втирайте в ногти и кутикулу укрепляющее масло;
- в течение дня смягчайте кожу стоп увлажняющим кремом;
- на ночь используйте питательный крем для ног.
"Для уставших ног обязательно нужно делать расслабляющие ванночки в конце дня. А в случае повышенной потливости ног использовать специальные дезодоранты" — советует Татьяна Адаменко.
Заботу о красоте ног обязательно дополняют здоровое питание и выбор правильной обуви.
Пища, обогащенная витаминами и минералами, улучшает состояние кожи и ногтей: уменьшается сухость и шелушение стоп, ногти перестают ломаться.
В удобной обуви ноги не сдавливаются, поэтому не образуются натоптыши. Если обувь изготовлена из натуральных материалов, ноги не потеют, нет риска развития грибковых заболеваний.
"Частоту проведения педикюра определяют, ориентируясь на состояние кожи и ногтей. Самый долгосрочный педикюр — салонный, поскольку его выполняет мастер с применением специальных знаний" — отмечает подолог.
Итак, педикюр — это не только о накрашенных ногтях, а о заботе о себе и своем здоровье. Особенно актуален педикюр летом, поэтому не пренебрегайте этой гигиенической процедурой и заботьтесь о своих ножках.
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