Леонардо Ди Каприо провел время с Джиджи Хадид в Хэмптоне

Актер и модель были замечены вместе в Хэмптоне в эти выходные.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид, которые впервые спровоцировали слухи о романе в сентябре 2022 года, были замечены Хэмптоне. Они приехали на ежегодную вечеринку Дэвида Розенберга, устроенную в этом году с приятелем Ди Каприо Ричи Акивой. Об этом пишет PageSix.

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Как сообщается, 28-летняя модель палестинского происхождения сначала отправилась на день рождения подруги, а после присоединилась к вечеринке. Тем временем 48-летний оскароносный актер появился только в 00:30 и тусовался с Хадид и приятелями до 2 часов ночи.

"Лео и Джиджи разговаривали друг с другом", — говорит инсайдер. — Она казалась взволнованной. Все думали, что они вместе [как пара]".

Источник также сказал, что у пары была особая "атмосфера".

Супермодель и актер впервые были замечены на Неделе моды в Нью-Йорке осенью 2022 года. Источник сообщил тогда, что Ди Каприо был заинтригован "очень культурным и образованным взглядом на жизнь" Джиджи Хадид. После нескольких месяцев отношений в феврале распространилась новость о том, что пара разошлась.

"Джиджи и Лео больше не встречаются", — сообщил источник.

Несмотря на то, что они разошлись, Ди Каприо и Хадид с тех пор неоднократно были замечены вместе на вечеринках и ужинах, в том числе с родителями актера.

Также Фокус писал о другой версии инсайдеров об отношениях Лео Ди Каприо и Джиджи Хадид.