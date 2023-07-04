Просто и стильно: Сидни Суини показала фигуру в черном бикини (фото)

Звезда "Эйфории" проводит время с друзьями на Ибице.

25-летняя американская актриса Сидни Суини продемонстрировала свое потрясающее телосложение, наслаждаясь летом с компанией близких друзей во время яхтенного дня на Ибице, Испания. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда подросткового сериала "Эйфория" была замечена в черном топе от бикини с круглым золотым украшением спереди. Актриса, номинированная на премию "Эмми", также надела пару подходящих черных плавок от бикини. Наслаждаясь купанием в океане, красавица-блондинка решила дополнить свой образ несколькими изящными ожерельями с золотыми цепочками.

После отдыха на яхте Сидни показала свой летний стиль в коричневых шортах и укороченном топе с бретельками. В руке Суини несла белую сумочку Miu Miu, а большие черные солнцезащитные очки завершили ее образ. Ее длинные локоны были легко собраны в простую прическу и скреплены белой заколкой на затылке.

Напомним, Сидни Суини объединилась с любимым лейблом Frankies Bikinis для создания коллекции купальных костюмов, вдохновленной итальянской летней романтикой.

Ранее Фокус писал, что актриса Сидни Суини продемонстрировала соблазнительное декольте, появившись на LACMA Art + Film Gala в образе сексуальной зефирки.