Ева Лонгория позировала в мини-юбке на фотоколле своего нового фильма

Звезда экранов показала простой, но стильный образ.

48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория снова продемонстрировала стильный ансамбль. Звезда посетила фотоколл своей новой комедийной драмы Flamin Hot в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса, снявшая художественный фильм, показала длинные и стройные ноги в бежевой мини-юбке, которую сочетала с подходящим блейзером. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" завершила образ белым топом и золотыми туфлями на каблуках с острым носком.

Лонгория выбрала бронзовую палитру для макияжа, которая подчеркнула ее естественные черты лица, а ее каштановые волосы были уложены свободными волнами.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режиссерский дебют Евы Лонгории, в котором рассказывается вдохновляющая и подлинна история Ричарда Монтаньеса (Джесси Гарсия), который утверждает, что изобрел Flamin' Hot Cheetos.

Напомним, на премьере драмы на Международном фестивале латиноамериканского кино в Лос-Анджелесе Ева Лонгория появилась в черном мини-платье со шлейфом.

Также Фокус писал, что Ева Лонгория вышла на красную дорожку в обтягивающем кружевном платье.