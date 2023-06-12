Ева Лонгория вышла на красную дорожку в обтягивающем кружевном платье

Звезда экранов посетила показ своего будущего фильма.

Related video

48-летняя американская актриса и продюсер Ева Лонгория вышла на красную дорожку в роскошном платье. Звезда посетила показ комедийной драмы Flamin' Hot, который состоялся в Hollywood Post 43 в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" продемонстрировала стройную фигуру в расшитом бисером черном кружевном платье от Roberto Cavalli из коллекции Fall 2023. Также Лонгория показала яркое огненное кольцо на правой руке — явный намек на название фильма. Завершением роскошного образа, который стилизовала Мейв Рейли, стала элегантная прическа и украшения от Chopard.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режиссерский дебют Евы Лонгории, в котором рассказывается вдохновляющая и подлинна история Ричарда Монтаньеса (Джесси Гарсия), который утверждает, что изобрел Flamin' Hot Cheetos.

Напомним, на премьере драмы на Международном фестивале латиноамериканского кино в Лос-Анджелесе Ева Лонгория появилась в черном мини-платье со шлейфом.

Также Фокус писал об образе Евы Лонгории, которым она поддержала тренд Вarbiecore.