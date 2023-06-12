Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку в облягаючій мереживній сукні

Зірка екранів відвідала показ свого майбутнього фільму.

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48-річна американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія вийшла на червону доріжку у розкішній сукні. Зірка відвідала показ комедійної драми Flamin' Hot, що відбувся у Hollywood Post 43 у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" продемонструвала струнку фігуру у розшитій бісерій чорній мереживній сукні від Roberto Cavalli з колекції Fall 2023. Також Лонгорія показала яскраве вогняне кільце на правій руці — явний натяк на назву фільму. Завершенням розкішного образу, що стилізувала Мейв Рейлі, стала елегантна зачіска та прикраси від Chopard.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Flamin' Hot — режисерський дебют Єви Лонгорії, в якому розповідається історія Річарда Монтаньєса (Джессі Гарсія), який стверджує, що винайшов Flamin' Hot Cheetos.

Нагадаємо, на прем'єрі драми на Міжнародному фестивалі латиноамериканського кіно в Лос-Анджелесі Єва Лонгорія з'явилася у чорній міні-сукні зі шлейфом.

Також Фокус писав про образ Єви Лонгорії, яким вона підтримала тренд Varbiecore.