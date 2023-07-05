Синтия Никсон рассказала о вырезанных откровенных сценах в сериале "Секс в большом городе"
Звезда вспомнила съемки с детективом в третьем сезоне картины.
57-летняя американская актриса Синтия Никсон рассказала об откровенных сценах, которые вырезали из сериала "Секс в большом городе".
Во время выступления в шоу "Watch What Happens Live" с Энди Коэном звезда культовой картины рассказала, что ее героиня Миранда Хоббс снялась в сцене секса, однако ее вырезали из третьего сезона "Секса в большом городе".
"Была ли какая-то сюжетная линия в первые годы, которую вырезали, и вы хотели бы остаться в ней?" — спросил ведущий.
"Миранда встречалась с очень горячим детективом, которого она очень пугала и считала, что он действительно не в ее кругу, поэтому она очень напилась", — рассказала Никсон.
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"Они не вырезали этот сюжет, но они вырезали сцену секса, где она действительно очень пьяна, а потом вырвала на него", — призналась актриса.
Сюжет, о котором идет речь, разворачивается в третьем сезоне. В эпизоде Хоббс встречается с мужчиной по имени Стивенс (Тимоти Гиббс), поскольку он расследовал дело об ограблении Кэрри Брэдшоу, которую играет Сара Джессика Паркер.
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