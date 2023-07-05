Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали свои кулинарные навыки (фото, видео)

Королевская чета присоединилась к гостям на праздновании 75-летия Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Принц и принцесса Уэльские удивили гостей, появившись на праздновании 75-летия Национальной службы здравоохранения Великобритании, финансируемой государством. Кейт Миддлтон и принц Уильям также помогли бывшей финалистке Great British Baking Show Алисе Февронии завершить праздничный торт. Об этом пишет People.

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"Навыки принца были хуже, чем у принцессы, скажем так", — рассказала Феврония журналу о кулинарных навыках Кейт и Уильяма после того, как они оба помогли ей украсить несколько кексов, а принцесса также добавила топпер на большой торт.

"Они были просто очень веселыми, — добавила Феврония. — Они просто весело проводили время".

"Было настоящее чувство волнения и, я думаю, шока, когда принц и принцесса вошли в шатер", — поделилась кулинар эмоциями об их неожиданном появлении на вечеринке "Большое чаепитие" NHS.

Для выхода принцесса выбрала очаровательное синие платье в белый горошек, дополнив ансамбль остроносыми белыми туфлями и сережками. Ее супруг, 41-летний принц Уильям был в классическом черном костюме и белой рубашке.

Во время мероприятия принц и принцесса Уэльские встретились с рядом пациентов и медицинских работников, которые помогали готовить вечеринку в саду лондонской больницы Святого Томаса.

Наряду с празднованием NHS, Кейт и Уильям посетили мероприятие, чтобы пролить свет на благотворительные организации NHS Together и рассказать о том, что они делают, чтобы помочь тем, кто в службе здравоохранения нуждается в поддержке психического здоровья и благополучия.

Ранее Фокус писал, как Кейт Миддлтон готовится к роли королевы.