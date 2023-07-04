Управляет стальной рукой: журналист рассказал, как Кейт Миддлтон готовится к роли королевы

Про принцессу Уэльскую и дворцовые интриги вышла новая книга королевского журналиста Валентина Лоу.

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Кейт Миддлтон всерьез готовится к роли королевы и является тем самым "серым кардиналом", которая стоит за многими смелыми заявлениями королевского двора особенно касательно скандальных заявлений принца Гарри и его жены Меган Маркл. Про роль Кейт написал королевской корреспондент Валентин Лоу. Об этом пишет Daily Mail.

Когда Гарри и Меган дали свое знаменитое интервью Опре Уинфри про жизнь при дворе, расизм, и свой переезд в США, Букингемский дворец отреагировал заявлением, в котором была фраза "воспоминания могут различаться".

Проект дворцового заявления изначально не включал известное выражение и представлял собой "гораздо более мягкую версию", хотя, как говорят, принц и принцесса Уэльские потребовали его "немного ужесточить".

Другие выступали против резкости в заявлении, потому что опасались, что Меган и Гарри разозлятся еще больше, но Кейт настояла на своем.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот

"Это Кейт Миддлтон четко выразила мысль: "История оценит это заявление, и если эта фраза или фраза, подобная ей, не будет включена, все, что они сказали, будет считаться правдой".

Источник отметил, что это был пример того, как Кейт часто бывает гораздо более жесткой, чем кажется.

"Она играет в долгую игру. Она всегда замечала: "Это моя жизнь и мой исторический путь, и однажды я стану королевой", — отмечает инсайдер.

Автор Клаудия Джозеф недавно рассказала, что характер Кейт Миддлтон – наследство от ее матери и бабушек, которые отличаются сильным неукротимым характером.

Мать Кейт, Кэрол, позаботилась о том, чтобы у ее троих детей был наилучший старт в жизни.

Стремление и амбиции она унаследовала от собственной матери, Дороти Голдсмит, которая направила свою семью по пути от бедности к процветанию, заработав на этом пути ласковое прозвище "Леди Дороти".

Прабабушка Кейт Миддлтон, Кейт Эдит Голдсмит была еще одной жесткой женщиной, которая выкуривала по 20 сигарет в день и воспитывала шестерых детей в Саутхолле, тогдашнем рабочем пригороде железнодорожных депо на западе Лондона.

Овдовев в 1938 году, Эдит осталась воспитывать двух своих младших детей — Джойс, которому тогда было 13 лет, и дедушку Кейт Рональда, которому тогда было шесть лет, работая на фабрике варенья.

Троюродная сестра Кейт Ким Салливан сказала: "Принц Уильям — счастливый человек, потому что Кейт происходит из семьи сильных женщин. Будем надеяться, что сила ее характера принесет пользу стране в ближайшие годы".

Напомним, ранее "чирлидер" принц Гарри и Меган Маркл, журналист Омид Скоби, написал еще одну книгу про королевскую семью. И она обещает быть скандальной.