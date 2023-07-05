Брюс Уиллис чуть не погиб во время съемок "Крепкого орешка"

К съемкам в боевике актер подошел со всей ответственностью. Эта картина сделала его голливудской суперзвездой.

Во время съемок фильма "Крепкий орешек" исполнитель главной роди Брюс Уиллис подверг себя смертельному риску и чуть не погиб при работе над своей первой большой сценой. Об этом говорится в книге Последние герои боевиков: триумфы, провалы и распри голливудских королей кровавой бойни" авторства Ника де Семлина, пишет Daily Mail.

Сцена, в которой Уиллис должен был быть расстрелян взрывом в воздухе, была даже запланирована на начало съемок, чтобы, если что-то пойдет не так, было время переделать роль.

Прибыв прямо со съемок "Лунного света", телешоу, в котором он в то время снимался, Брюс отправился на крышу пятиэтажного гаража.

Он ждал, одетый только в пару черных брюк. Белый пожарный шланг был обмотан вокруг его голого живота, пистолет-пулемет Heckler & Koch MP5 свисал на ремешке с его шеи, а его тело смазали гелем. Когда актер поинтересовался, для чего гель, ему объяснили, что он не даст его коже загореться.

Для первого кадра, который должен был снимать Уиллис, ему сказали прыгнуть с уступа на подушку безопасности внизу.

"Когда он это сделал, взорвались большие пластиковые мешки с бензином, выпустив огненный шар, который, как он утверждал, взорвал Уиллиса прямо до края мешка", — написал Семлиен.

"Когда я приземлился, все подбежали ко мне, и я думал, что они скажут: "Отличная работа! Молодец!" И что они делали, так это проверяли, жив ли я, потому что я чуть не прыгнул мимо", – рассказывал позже сам Уиллис.

Остальная часть книги "Крепкий орешек" представляет собой повествование о напряженности на съемочной площадке между Уиллисом и режиссером фильма Джоном Мактирнаном, который далее сказал, что с Брюсом было трудно наладить контакт.

Уиллис чувствовал, что игра более эмоциональной звезды боевиков была силой, которую он способен привнести в фильм, чего, скажем, Сильвестр Сталлоне не мог. Уиллис зашел так далеко, что бросил пить, ходил на собрания анонимных алкоголиков и включился в строгий режим тренировок, чтобы подготовиться к роли.

"Крепкий орешек" стал самым кассовым фильмом 1988 года, мгновенно превратив актера в главную звезду боевиков.

Сейчас Уиллис уже распрощался с кино. Это случилось после того, как у него диагностировали аффазию, а затем – и лобно-височную деменцию.

Ранее Фокус писал, что жена актера сделала неожиданное признание об отношениях Брюса и его бывшей жены Деми Мур.