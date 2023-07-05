Диета для сухой кожи: 7 лучших продуктов для увлажнения кожи

Правильное питание позволит вам решить проблемы шелушащейся и обезвоженной кожи. А увлажненная кожа будет дольше выглядеть молодой, подтянутой и сияющей.

Сухая, шелушащаяся и потрескавшаяся кожа груба на ощупь и болезненна. Чрезвычайно сухая кожа выглядит истощенной и тусклой в любое время года. Если внешнего применения увлажняющего крема недостаточно, пришло время попробовать диету для сухой кожи. Продукты и напитки, которые вымывают токсины и удерживают влагу, являются лучшим средством для сухой кожи. Перед вами 7 доступных продуктов, которые увлажняют и питают кожу, делая ее сияющей и безупречной. Об этом пишет Stylecraze.

Вода

Фото: Pixabay

Когда дело доходит до ухода за сухой кожей, первым и наиболее важным фактором является вода. Вода регидратирует ваши клетки, поддерживает гомеостаз, предотвращает старение и поддерживает активность и функционирование всех ваших клеток. Недостаточное потребление воды может привести к потере влаги через кожу, что приведет ко многим проблемам с кожей, в том числе к сухости и шелушению. Выпивайте не менее 2 литров воды (или больше, если вы регулярно тренируетесь) в день, чтобы помочь вашим клеткам сохранить свой объем и форму.

Как лечить сухую кожу водой?

Если вы забываете пить воду, ставьте напоминания на телефоне или расклеивайте стикеры в каждом уголке дома или на рабочем месте.

Вы также можете добавить в воду нарезанные фрукты, травы и специи, чтобы сделать ее более интересной на вид и на вкус

Орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Миндаль, грецкие орехи, макадамия, кедровые орехи, фисташки, кешью и фундук богаты незаменимыми жирными кислотами омега-3 и омега-6, белками, витамином Е, витаминами группы В, магнием, селеном, медью, железом, цинком, кальцием, калием и клетчаткой. Эти питательные вещества помогают поддерживать упругость и целостность клеток, улучшают кровообращение и увлажняют клетки, тем самым делая вашу кожу мягкой, эластичной и сияющей

Как лечить сухую кожу орехами?

Замочите орехи на ночь. Съешьте горсть орехов утром с завтраком. Вы также можете добавить орехи в свой утренний смузи, салат, жаркое и т. д. Однако количество орехов, которые вы съедаете за день, должно быть умеренным, чтобы избежать избыточного потребления жиров.

Возьмите 4-6 миндальных орехов (замоченных на ночь), снимите с них кожицу и с помощью блендера сделайте миндальную пасту. Добавьте две столовые ложки молока и хорошо перемешайте. Нанесите эту маску на лицо и оставьте на 20 минут. Протрите его чистой и мягкой тканью, смоченной в теплой воде

Авокадо

Фото: Pixabay

Одна чашка пюре из авокадо содержит 23 мг витамина С, 4,8 мг витамина Е, 16,1 мкг витамина А, 48,3 мкг витамина К, 253 мг омега-3 жирных кислот и 183 мкг фолиевой кислоты. Эти питательные вещества помогают восстановить ткани кожи, регидратировать клетки кожи, сделать кожу эластичной и уменьшить морщины.

Как лечить сухую кожу с помощью авокадо?

· Вы можете делать соус из авокадо, добавлять его в салат или в смузи из авокадо и гуакамоле.

· Вы также можете применять его наружно. Приготовьте маску: растолките четверть авокадо, добавьте к нему йогурт и мед. Держите маску в течение 20 минут, затем протрите лицо мягкой тканью, смоченной в теплой воде

Бананы

Фото: Pixabay

Бананы богаты витаминами A, B, C и D, ниацином, рибофлавином, тиамином. А также в них содержится медь, цинк, железо, магний, кальций, калий, фосфор, фолиевая кислота и клетчатка. Клетчатка помогает выводить токсины, тем самым способствуя омоложению кожи. Также говорят, что регулярное употребление бананов может придать вашей коже сияние и гладкость, в которых она так нуждается, хотя научных доказательств этому нет

Как лечить сухую кожу с помощью банана?

Вы можете есть банан на перекус или делать банановые коктейли, блины, кексы, пирожные, а также добавлять в хлопья на завтрак.

Можете сделать банановую маску для лица, смешав половину банана с одной чайной ложкой меда и одной столовой ложкой йогурта. Равномерно нанесите на лицо. Оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой

Оливковое масло

Фото: Freepik

Древние египтяне использовали оливковое масло в качестве одного из ингредиентов для косметики. Жирные кислоты, присутствующие в оливковом масле, помогают поддерживать целостность внешнего слоя кожи и заживлять раны, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищают кожу от фотоповреждений, предотвращают образование рубцов и увлажняют кожу. Таким образом, оливковое масло может помочь напитать и смягчить кожу уже после нескольких применений. Самое приятное то, что оно совсем не липкое и не имеет сильного запаха.

Как лечить сухую кожу оливковым маслом?

Сделайте заправку для салата с оливковым маслом первого отжима и используйте его для приготовления всех блюд.

Наносите оливковое масло местно. Вы можете смешать две столовые ложки оливкового масла, две столовые ложки молока и одну столовую ложку меда и нанести смесь на кожу. Оставьте на 30 минут, затем смойте теплой водой.

Огурцы

Фото: Getty

Огурцы отлично подходят для лечения сухой кожи. Один огурец содержит 287 г воды, витамины А, С и К, фолиевую кислоту, кальций, магний, калий, цинк, селен, фосфор, омега-3 жирные кислоты и пищевые волокна. Высокое содержание воды в огурце делает его одним из лучших продуктов для лечения сухой кожи. Кроме того, кожура огурца является отличным источником кремнезема, важного компонента мышц, сухожилий, связок, хрящей и костей.

Как лечить сухую кожу огурцом?

Тонко нарежьте огурцы, посыпьте солью и ешьте. Также вы можете добавить огурец в салат, бутерброд или детокс-воду или приготовить огуречный сок.

Очистите огурец и мелко натрите его. Добавьте по чайной ложке меда и геля алоэ вера и хорошо перемешайте. Нанесите эту маску и оставьте на 20 минут. Протрите маску чистой и мягкой тканью, смоченной в теплой воде.

Темная листовая зелень

Фото: Pexels

Темная листовая зелень отлично подходит для питания и увлажнения вашей кожи. Кале, шпинат, брокколи, белокочанная капуста, мангольд, листовая капуста, зелень репы, зелень одуванчика и другие являются богатыми источниками витаминов А, В, С и К, кальция, цинка, магния, железа и фолиевой кислоты. Они также обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Таким образом, зелень может помочь излечить сухую и зудящую кожу, удаляя токсины и успокаивая кожу.

Как лечить сухую кожу с помощью темной листовой зелени?

Вы можете приготовить зеленый смузи со шпинатом или капустой. Употребляйте бланшированную темную листовую зелень. Вы также можете тушить ее, добавлять в салаты или бутерброды.

Хранить свежую листовую зелень можно в пакетах с застежкой, но не более трех дней.

Напомним, гиалуроновая кислота помогает удерживать коллаген, повышать влажность, обеспечивать эластичность кожи.

Ранее Фокус писал о том, как быстро и эффективно избавиться от отеков на лице.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!