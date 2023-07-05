Король Чарльз III и королева Камилла празднуют 75-летие NHS (фото)

Национальная служба здравоохранения Великобритании "родилась" в один год с монархом.

Король Чарльз III и королева Камилла посетили Королевскую больницу Эдинбурга, встретившись с десятками медицинских работников, пациентов и общественности, чтобы отметить годовщину Национальной службы здравоохранения Великобритании, которой, как и королю, в 2023 году исполняется 75 лет. Об этом супруги сообщили в своем Instagram.

"Спасибо, @nhs_lothian за то, что принимаете нас на праздновании, перед 75-м днем рождения @nhs's завтра!💙", — отметили монархи.

Король Чарльз III и королева Камилла Фото: Getty Images

Национальная служба здравоохранения — самая известная в мире система здравоохранения — была создана 5 июля 1948 года.

Король Чарльз III Фото: Getty Images

Она была запущена тогдашним министром здравоохранения Аневрином Беваном в больнице в Манчестере, сегодня известной как Траффордская общая больница.

Когда королева Камилла разговаривала с группой пожилых пациентов, она прокомментировала годовщину: "Мне 75, я такого же возраста, как NHS — у нас общий день рождения".

Король также пообщался с некоторыми из старейших пациентов больницы и пошутил о своем возрасте — 74 года.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Он сказал: "Если ты достигнешь моего возраста, все не работает так хорошо, как раньше", прежде чем присоединиться к жене, чтобы разрезать праздничный торт NHS.

Напомним, король Чарльз III выгнал из дворца любимую подругу королевы Елизаветы II после смерти монарха.

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