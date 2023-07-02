Король Чарльз ІІІ выгнал любимую подругу Елизаветы II после смерти королевы

Анджеле Келли не разрешили жить с королевской семьей Великобритании, несмотря на то, что женщина служила покойному монарху с 1994 года.

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Король Чарльз III выгнал любимую помощницу королевы Елизаветы II после ее смерти в сентябре 2022 года. Об этом пишет The Times.

Старший сын покойной королевы заставил ассистентку монарха уехать из поместья своей семьи после смерти Елизаветы II, говорится в новой книге о британских роялах.

Журналист Валентайн Лоу пишет, что Анджела Келли верила, что ей позволят жить в коттедже в Виндзор Хоум Парк после смерти ее давней подруги осенью 2022 года. Впрочем, по указанию нового монарха Великобритании, женщине не позволили там остаться.

65-летняя Келли впервые начала работать на королеву в 1994 году в качестве ее костюмера. Она отвечала за одежду, украшения и знаки отличия монарха.

Анджела Келли на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Однако со временем ее обязанности расширились.

"В последние годы у покойной королевы не было никого, кроме ее ближайшей семьи, кто был бы ближе к ней, чем Анджела Келли", — пишет Лоу.

"Ее официальный титул был личным помощником, советником и куратором Ее Величества Королевы… но она также была ее доверенным лицом, подругой и человеком, который заботился о ней больше, чем кто-либо другой; как рассказывала Келли друзьям, она фактически ухаживала за королевой".

Когда Елизавета была еще жива, у Келли была комната на том же этаже, что и частные апартаменты королевы в Августа Тауэр.

Королева Елизавета II, Анна Винтур и Анджела Келли Фото: Getty Images

Впрочем, бездомной верная подруга королевы не осталась. Чарльз ІІІ приобрел ей дом в Йоркшире, который после смерти Келли будет возвращен Короне.

"У меня такое впечатление, что король просто не хотел жить с ней рядом", — считает Лоу.

Напомним, чем принцесса Шарлотта похожа на свою прабабушку.

Также Фокус писал о стоимости похорон Елизаветы ІІ.