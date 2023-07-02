Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Король Чарльз ІІІ вигнав улюблену подругу Єлизавети ІІ після смерті королеви

улюблена подруга королеви єлизавети, анджела келлі, чарльз вигнав подругу єлизавети, королівська родина
Фото: Getty | Король Чарльз ІІІ та королева Камілла

Анджелі Келлі не дозволили жити з королівською родиною Великобританії, попри те, що жінка служила покійному монарху з 1994 року.

Related video

Король Чарльз ІІІ вигнав улюблену помічницю королеви Єлизавети ІІ після її смерті у вересні 2022. Про це пише The Times.

Старший син покійної королеви змусив асистентку монарха виїхати з маєтку своєї сім’ї після смерті Єлизавети ІІ, йдеться в новій книзі про британських роялів.

Журналіст Валентайн Лоу пише, що Анджела Келлі вірила, що їй дозволять жити в котеджі у Віндзор Хоум Парк після смерті її давньої подруги восени 2022 року. Втім, за вказівкою нового монарха Великобританії, жінці не дозволили там жити.

65-річна Келлі вперше почала працювати на королеву в 1994 році як її костюмер. Вона відповідала за одяг, прикраси та знаки відмінності монарха.

Анджела Келлі на похороні королеви Єлизавети ІІ Fullscreen
Анджела Келлі на похороні королеви Єлизавети ІІ
Фото: Getty Images

Проте з часом її обовʼязки розширилися.

"В останні роки покійної королеви не було нікого, крім її найближчої родини, хто був би ближчим до неї, ніж Анджела Келлі", — пише Лоу.

"Її офіційний титул був особистим помічником, радником і куратором Її Величності Королеви… але вона також була її довіреною особою, подругою і людиною, яка піклувалася про неї більше, ніж будь-хто інший; як розповідала Келлі друзям, вона фактично доглядала за королевою".

Коли Єлизавета була ще жива, у Келлі була кімната на тому ж поверсі, що й приватні апартаменти королеви в Августа Тавер.

Королева Єлизавета ІІ, Анна Вінтур та Анджела Келлі Fullscreen
Королева Єлизавета ІІ, Анна Вінтур та Анджела Келлі
Фото: Getty Images

Втім, бездомною вірна подруга королеви не залишилася. Чарльз ІІІ придбав їй будинок у Йоркширі, який після смерті Келлі буде повернуто Короні.

"У мене таке враження, що король просто не хотів жити з нею поруч", — вважає Лоу.

Нагадаємо, чим принцеса Шарлотта схожа на свою прабабусю.

Також Фокус писав про вартість похорону Єлизавети ІІ.