Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Названа стоимость похорон королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II, Королева Елизавета II похорон, сколько стоил похорон Королевы Елизаветы II
Фото: Getty Images | Королева Елизавета II

Британский монарх ушла из жизни в сентябре 2022 в возрасте 96 лет.

Related video

Похороны королевы Елизаветы II и прощание с монархом в сентябре 2022 года стоили британскому правительству примерно 162 миллиона фунтов стерлингов (почти 200 миллионов долларов, или более 7 млрд гривен). Об этом пишет AP News.

"Приоритет правительства заключался в том, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с должным уровнем достоинства, одновременно организуя безопасность и порядок", — сказал в заявлении Джон Глен, главный секретарь британского казначейства.

По предварительным данным, только охрана обошлась в 7,5 млн долларов.

Государственные похороны Елизаветы II, которые состоялись 19 сентября 2022, были первыми в королевстве после похорон бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля в 1965 году.

Историческое мероприятие, на котором присутствовали мировые лидеры и высокопоставленные лица, состоялось после 10-дневного национального траура после смерти королевы в возрасте 96 лет. Она находилась на троне 70 лет и летом 2022 отметила свой Платиновый юбилей правления.

Королева Елизавета II Fullscreen
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Сотни тысяч человек тогда собрались у лондонского Вестминстер-холла, чтобы попрощаться с королевой. Елизавета II и ее муж принц Филипп, ушедший из жизни в апреле 2021, были похоронены в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Последние королевские похороны до этого прошли для матери королевы в 2002 году. Расходы на него оценивались примерно в 5,4 млн фунтов стерлингов (приблизительно 240 млн гривен).

Королева Елизавета II Fullscreen
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла надела на церемонию коронации колье покойной Елизаветы II.

Также Фокус писал о взаимоотношениях Елизаветы II и Меган Маркл незадолго до смерти монарха.