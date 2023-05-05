Королева Елизавета назвала Меган Маркл "злой" незадолго до смерти

Королева обычно очень корректно высказывалась, так что ее ремарка насчет жены своего внука прозвучала очень неожиданно.

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Меган Маркл и принц Гарри уже успели высказаться по поводу практически всех членов своей семьи, но про королеву Елизавету говорили очень осторожно. Королева также славилась своей сдержанностью, но инсайдеры говорят, что она высказалась по поводу Меган Маркл, и весьма конкретно, назвав ее "злом". Об этом пишет Daily Star.

По словам источника, близкого к королевской семье, примерно за месяц до смерти Ее Величество резко оценила герцогиню Сассекскую на приеме с напитками в Балморале.

Сообщается, что королева назвала Меган Маркл "злом". Источник сообщил, что после того, как королева высказалась, у всех "брови взлетели до потолка".

"Для королевы было нехарактерно использовать такое слово, как "зло", чтобы описать Меган, но она видела ее насквозь. Это была поразительная фраза, услышанная от самой всепрощающей женщины на земле", — отмечает инсайдер.

Он отметил, что о Меган Маркл заговорили во время фуршета и королева Елизавета отметила, что встреча Гарри с Меган стала полной катастрофой. А потом назвала ее злой.

Как оказалось, королева не одобряла выбор внука Фото: Getty Images

"К этому моменту мы все знали, что здоровье королевы ухудшается, и ей оставалось еще несколько месяцев, и она, казалось, сожалела о том, как все обернулось", — резюмировал инсайдер.

Комментарий прозвучал в период, когда между королевской семьей и Сассексами образовался раскол после Megxit в 2020 году, а затем взрывного интервью Опры в 2021 году, когда Меган утверждала, что подверглась расизму со стороны кого-то из королевской семьи.

После смерти королевы Елизаветы II Меган Маркл и принц Гарри приехали на похороны и присутствовали на прощании. Гарри также отложил выход своих мемуаров "Запасной" из уважения к бабушке.

Но когда мемуары все-таки появились на полках, оказалось, что он там высказался по поводу практически всех своих родственников. Ситуация ухудшилась и после выхода документального фильма о Меган Маркл и принце Гарри на Netflix.

Впрочем, ничего скандального принц Гарри о бабушке в мемуарах не написал. Критики это предвидели, говоря, что он всегда любил и уважал ее.