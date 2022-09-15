Принц Гарри отложит выпуск своих мемуаров из уважения к королеве Елизавете

В то же время герцог опишет свои чувства по поводу смерти бабушки.

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Принц Гарри отложил написание и выпуск своих мемуаров в связи со смертью королевы Елизаветы. Об этом сообщает Page Six.

Сначала было известно, что книга выйдет в ноябре 2022 или начале 2023, однако эта дата точно будет перенесена. Сообщалось, что за эксклюзивные мемуары герцог Сассекский получит 20 миллионов долларов.

Источники издания рассказывают, что королевский внук точно не напишет в своих книгах чего-то плохого о британском монархе.

"Он никогда не напишет ничего плохого о королеве. Он всегда очень любил и уважал ее", — отмечает инсайдер, близкий к королевской семье.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Гарри Фото: Getty Images

"Конечно, когда мы начинали работать над книгой, всегда допускали смерть королевы… когда дело доходит до этого, нет никакого шанса, чтобы книга вышла в этом году", — отметил другой источник.

Также сообщается, что принц Гарри может изъять уже имеющиеся отрывки, касающиеся его бабушки из уважения к ней. При этом он захочет описать свои чувства по поводу смерти британского монарха.

"Нужно только посмотреть на королевскую семью, чтобы увидеть, насколько они эмоциональны. Это вопрос уважения к Ее Величеству — как к бабушке принца Гарри и как к его королеве", — добавил инсайдер издания.

[ + – ] Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри не успел попрощаться со своей бабушкой. Герцог первым из королевской семьи покинул Балморал.

Также Фокус писал о теории, что жена принца Гарри Меган Маркл тайно пронесла микрофон к стенам Виндзорского замка.