Меган Маркл пронесла микрофон к стенам Виндзорского замка, — СМИ (фото)
Пользователи Сети заметили интересную деталь в платье герцогини Сассекской.
Меган Маркл могла пронести микрофон к публике во время возложения цветов у Виндзорского замка. Об этом пишет Daily Mail.
Пользователи Сети заметили интересную деталь в наряде супруги принца Гарри. Вместе с траурным миди поклонники королевской семьи заметили на герцогине Сассекской вероятный микрофон под платьем. Считается, что Меган Маркл могла специально пронести записывающее устройство, чтобы передать эксклюзивные детали для проекта Netflix о жизни современной британской монархии.
"Что Меган прячет под платьем?", "Очертания талии точно похожи на микрофон", — пишут внимательные пользователи Twitter.
Официально герцогиня не комментировала недавний казус, однако известно, что с Netflix у Меган Маркл и принца Гарри хорошо налажено сотрудничество.
После смерти королевы Елизаветы ее внуки вместе с женами воссоединились, чтобы возложить цветы у стен Виндзорского замка и почтить память монарха, которая находилась на престоле рекордные 70 лет.
Совместное появление на публике принца Гарри, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и Меган Маркл уже называют воссоединением года. До этого, во время Платинового юбилея Елизаветы II на престоле, братья и их жены держались подальше друг от друга. Принц Уильям избегал зрительного контакта с младшим братом во время службы в соборе.
Напомним, король Карл (Чарльз) планировал подать в суд на Меган Маркл за ее публичную клевету на королевскую семью.
Также Фокус писал о том, почему Меган Маркл не приехала в Балморал попрощаться с королевой.