Меган Маркл пронесла микрофон к стенам Виндзорского замка, — СМИ (фото)

Пользователи Сети заметили интересную деталь в платье герцогини Сассекской.

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Меган Маркл могла пронести микрофон к публике во время возложения цветов у Виндзорского замка. Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи Сети заметили интересную деталь в наряде супруги принца Гарри. Вместе с траурным миди поклонники королевской семьи заметили на герцогине Сассекской вероятный микрофон под платьем. Считается, что Меган Маркл могла специально пронести записывающее устройство, чтобы передать эксклюзивные детали для проекта Netflix о жизни современной британской монархии.

"Что Меган прячет под платьем?", "Очертания талии точно похожи на микрофон", — пишут внимательные пользователи Twitter.

[ + – ] Меган Маркл могла пронести микрофон к стенам Виндзорского замка.

Официально герцогиня не комментировала недавний казус, однако известно, что с Netflix у Меган Маркл и принца Гарри хорошо налажено сотрудничество.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

После смерти королевы Елизаветы ее внуки вместе с женами воссоединились, чтобы возложить цветы у стен Виндзорского замка и почтить память монарха, которая находилась на престоле рекордные 70 лет.

[ + – ] Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл возле Виндзорского замка Фото: Getty Images

Совместное появление на публике принца Гарри, принца Уильяма, Кейт Миддлтон и Меган Маркл уже называют воссоединением года. До этого, во время Платинового юбилея Елизаветы II на престоле, братья и их жены держались подальше друг от друга. Принц Уильям избегал зрительного контакта с младшим братом во время службы в соборе.

Напомним, король Карл (Чарльз) планировал подать в суд на Меган Маркл за ее публичную клевету на королевскую семью.

Также Фокус писал о том, почему Меган Маркл не приехала в Балморал попрощаться с королевой.