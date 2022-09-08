Принц Чарльз планирует подать в суд на Меган Маркл

Герцог Эдинбургский уже проконсультировался с королевскими юристами.

Принц Чарльз готовится подать в суд на Меган Маркл. Об этом пишет Woman's Day.

Как известно, точкой невозвращения стало недавнее скандальное интервью герцогини Сассекской журналу The Cut. В частности, отец принца Гарри, принц Чарльз готов принять срочные и серьезные меры относительно своей невестки. По словам королевских инсайдеров, сын королевы Елизаветы готов подать в суд на Меган Маркл за ее высказывания, которые во дворце восприняли как угрозу.

"В то время как Ее Величество предпочитает публично игнорировать частные вопросы, Чарльз имеет другое мнение. Когда он прочитал это, он понял, что Меган никогда не прекратит нести эту чушь, и теперь пора что-то сделать. Чарльз хочет, чтобы она знала, что не может всегда полагаться на традиционное молчание королевы и члены королевской семьи дадут отпор", — отмечают источники, близкие к Букингемскому дворцу.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Чарльз Фото: Getty Images

Принц Уэльский уже проконсультировался с юристами при дворе и готов бороться за справедливость и честь своего имени. Его команда готовится предупредить мать внуков принца Чарльза.

Меган Маркл, помимо недавнего развернутого интервью, активно выражается еще и в своем подкасте "Архетипы". В частности, недавно она рассказала, почему не хочет, чтобы ее дети ходили в британскую школу. По словам супруги принца Гарри, ее сын Арчи был бы очень популярен в местных школах. В Штатах его знают меньше.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл считала себя гадким утенком в школьные годы.

Также Фокус писал о том, почему в Букингемском дворце всерьез боятся Меган Маркл.