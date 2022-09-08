Меган Маркл считала себя гадким утенком в детстве

Жена принца Гарри сделала откровенное заявление.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл считала себя в школе гадким утенком. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Во втором эпизоде своего нашумевшего подкаста "Архетипы" супруга принца Гарри призналась, что в школьные годы ее самооценка была на низком уровне. Все из-за вьющихся волос и щербины между зубами.

Из-за необычной внешности Меган Маркл чувствовала себя довольно неуверенной, пока окончательно не повзрослела. В частности, у герцогини были проблемы в общении со сверстниками.

"Возможно, это воспринимается сейчас как красивые, но массивные вьющиеся волосы и огромная щель в моих зубах… Я была умной. Навсегда и всегда, и всегда. А потом просто выросла", — призналась мама двоих.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Об этом Меган Маркл рассказала актрисе и звезде сериала "Офис" Минди Калинг. Знаменитости обсудили в подкасте роль внешности и восприятия своей личности.

"Архетипы" впервые вышли всего несколько недель назад, однако подкаст герцогини Сассекской уже бьет все рекорды. Практически каждое предложение Мегана Маркла разбирают на атомы и описывают западные медиа. Проект супруги принца Гарри стал самым прослушиваемым на Spotify в США, Канаде, Великобритании и Австралии.

[ + – ] Меган Маркл с отцом

Напомним, Меган Маркл переживает за отношения принца Гарри и его отца, принца Чарльза.

Также Фокус писал о фото печального принца Гарри рядом с Меган Маркл, которое сейчас активно обсуждается в Сети.