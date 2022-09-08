Меган Маркл вважала себе гидким каченям у дитинстві

Дружина принца Гаррі зробила відверту заяву.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вважала себе у школі гидким каченям. Про це пише Harper's Bazaar.

У другому епізоді свого нашумілого подкасту "Архетипи" дружина принца Гаррі зізналася, що у шкільні роки її самооцінка була на низькому рівні. Усе через кучеряве волосся та щербину між зубами.

Через незвичайну зовнішність Меган Маркл відчувала себе доволі невпевненою, поки остаточно не подорослішала. Зокрема у герцогині були проблеми у спілкуванні з однолітками.

"Можливо, це сприймається зараз як красиве, але масивне кучеряве волосся та величезна щілина в моїх зубах… Я була розумною. Назавжди і завжди, і завжди. А потім просто виросла", — зізналася мама двох.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Про це Меган Маркл розповіла акторці та зірці серіалу "Офіс" Мінді Калінг. Знаменитості обговорили у подкасті роль зовнішності та сприймання своєї особистості.

"Архетипи" вперше вийшли лише кілька тижнів тому, проте подкаст герцогині Сассекської уже б'є всі рекорди. Практично кожне речення Меган Маркл розбирають на атоми та описують західні медіа. Проєкт дружини принца Гаррі став найбільш прослуховуваним на Spotify у США, Канаді, Великобританії та Австралії.

[ + – ] Меган Маркл з батьком

Нагадаємо, Меган Маркл переймається за стосунки принца Гаррі та його батька, принца Чарльза.

Також Фокус писав про фото сумного принца Гаррі поруч з Меган Маркл, яке наразі активно обговорюють у мережі.