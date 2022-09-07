Меган Маркл не хоче, аби принц Гаррі втратив батька, як вона

Герцогиня натякнула на свої складні стосунки з батьком, Томасом Марклом.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл хоче, аби принц Гаррі помирився зі своїм батьком, принцом Чарльзом. Про це пише Marie Claire.

Американська акторка підтримує свого чоловіка, який сумує за батьківщиною та родиною, котра залишилася у Великобританії. З братом, принцом Вільямом у герцога Сассекського також складні стосунки, брати уникали одне одного під час зустрічей влітку. Проте з батьком у принца Гаррі куди простіші стосунки. Тим не менше, син принцеси Діани рідко відвідує принца Чарльза.

"Гаррі сказав мені, що я втратила свого тата в цьому процесі. Для них це не обов’язково має бути так, як для мене, але це його рішення", — зізналася Меган Маркл, натякаючи на свої складні стосунки з батьком, Томасом Марклом.

Батько дружини спадкоємця британського престолу публічно звинувачував доньку у брехні та продавав пресі ексклюзивні кадри та подробиці дитинства Меган Маркл.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Чарльз з маленьким Арчі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

То ж герцогиня хотіла б, щоб Гаррі та Чарльз помирилися, проте вона не буде втручатися та заважати їм.

Тим не менш, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали дім Чарльза під час ювілейних вихідних. Син королеви Єлизавети та спадкоємець британської корони навіть познайомився з молодшою онукою Лілібет Діаною, яка народилася уже в США у червні 2021.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл вигуляла у Дюссельдорфі штани за понад 40 тисяч гривень.

Також Фокус писав про новий скандал навколо публічних висловлювань Меган Маркл.